Neporaziteľný Chuck Norris slávi 85 rokov! Otestujte sa v KVÍZE, ako dobre túto legendu poznáte

Jeho otec bol indián z kmeňa Cherokee, matka pochádzala z Írska a bola jeho životným vzorom. Rovnako tak si Norris váži svoj indiánsky pôvod. Po skončení strednej školy Chuck Norris vstúpil do armádneho letectva Spojených štátov amerických. Vďaka tomu sa dostal do Južnej Kórey, kde sa zoznámil s ázijskými bojovými umeniami. Po návrate do vlasti založil školu karate a čoskoro sa mu darilo natoľko, že viedol hneď niekoľko škôl ázijských bojových umení naraz. Medzi jeho žiakov patrili aj herecké osobnosti Steve McQueen a Priscilla Presleyová.

Bol to práve Steve McQueen, ktorý Norrisa priviedol k herectvu. Celosvetovú popularitu si získal vďaka akčným filmom ako napríklad Meng long guojiang (Cesta draka, 1972) v réžii Brucea Leeho, zahral si aj v snímke Teda Posta Good Guys Wear Black (Správni chlapi nosia čiernu, 1978), v Schlesingerovom An Eye for an Eye (Oko za oko, 1981) alebo v Carverovej snímke Lone Wolf McQuade (Osamelý vlk McQuade, 1983). Filmovú hviezdu urobila z herca rola strážcu poriadku v svetoznámom seriáli Christophera Canaana s názvom Walker, texaský ranger, s ktorým si ho spája väčšina televíznych divákov.

Legendárne vtipy o Chuckovi Norrisovi

Okrem skutočných fanúšikov si seriál Walker, texaský ranger, získal aj nadšencov, ktorí príhody Walkera sledovali len preto, aby sa pobavili na nerealistických kúskoch hlavného hrdinu. Kovbojka podľa klasickej schémy v moderných kulisách, ktorá slávila nebývalý úspech sa po čase stala terčom vtipov, ktoré začali o hercovi kolovať.

Medzi legendárne patria napríklad: Chuck Norris vie deliť nulou; Chuck Norris raz bojoval sám so sebou a vyhral; Chuck Norris beží tak rýchlo, že sa vidí zo zadu; Chuck Noriss vie preplávať kraulom oceán s jediným nádychom a založenými rukami, Chuck norris dokáže urobiť z USA – USB; Chuck Norris presvedčil svoju babku, že nie je hladný; Chuck Norris dokáže olúpať surové vajce. Samotný Chack Norris so zmyslom pre humor však zľahka "zabije" každú pointu.

