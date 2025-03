Novinka v Poľsku? Poslanci absolvujú vojenský výcvik, uviedol Tomczyk

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Dobrovoľné školenie sa uskutoční na jar vo Varšave a jeho súčasťou bude strelecký výcvik, poskytovanie prvej pomoci a prednášky o plánovaní obrany a charaktere vojenského rozpočtu. Podľa Tomczyka to pomôže pri zvyšovaní povedomia zákonodarcov o obranných procesoch. Kurzy sú prednostne určené pre členov výboru pre obranu a výboru pre špeciálne služby. Podobné krátkodobé výcviky už ministerstvo ponúka pre verejnosť v rámci iniciatív Víkend s armádou či Trénuj s armádou.

archívne video

Ministri obrany Slovenska a Poľska podpísali memorandum o spolupráci pri dodávkach munície pre poľskú armádu (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Poľská armáda má v súčasnosti vyše 200.000 profesionálnych vojakov a 300.000 vojakov v zálohe. Do budúcnosti plánuje zvyšovať počet aktívnych záložníkov, ktorí budú pozývaní na pravidelné cvičenia do konkrétnych útvarov. Čaká ich rovnaký výcvik ako majú profesionálni vojaci a budú mať rovnakú výzbroj. Podľa analýzy spoločnosti Deloitte Poľsko plánuje v rokoch 2025-2035 investovať do obrany približne 1,9 bilióna zlotých (460 miliárd eur), čo je viac než dvojnásobok výdavkov za roky 2014-2024, keď dosiahli 825 miliárd zlotých (199 miliárd eur).