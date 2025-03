Škrty USA vo financovaní boja proti tuberkulóze ohrozujú milióny životov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu varovala, že zníženie financovania zo strany Spojených štátov bude mať "ničivý vplyv" na programy boja proti tuberkulóze. Tento krok podľa WHO ohrozí milióny životov. Informujeme na základe správy agentúry AFP.

WHO tvrdí, že globálne úsilie boja proti najsmrteľnejšej infekčnej chorobe na svete zachránilo za posledných 20 rokov viac ako 79 miliónov ľudí. Len počas minulého roka odvrátilo približne 3,65 milióna úmrtí. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho návrate do Bieleho domu zaviedla "prudké zníženie financovania" vo väčšine výdavkov USA na zahraničnú pomoc, v dôsledku čoho podľa WHO hrozí, že "ťažko vydobyté úspechy sa zrušia, čo vážne ohrozí milióny ľudí - najmä tých najzraniteľnejších".

Trump v podstate zlikvidoval Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj

Trump v prvý deň v prezidentskom úrade podpísal nariadenie, v ktorom požadoval zmrazenie všetkej zahraničnej pomoci USA na 90 dní, aby jeho vláda mala čas preskúmať výdavky v zahraničí. AFP konštatuje, že Trump v podstate zlikvidoval Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), hlavnú organizáciu na distribúciu humanitárnej pomoci USA. Americký Najvyšší súd v stredu zamietol žiadosť americkej administratívy o zmrazenie približne dvoch miliárd dolárov, ktoré mala vyplatiť dodávateľom USAID za už vykonanú prácu.

Škrty najviac zasiahli Afriku

WHO tvrdí, že Washington dosiaľ poskytoval približne štvrtinu všetkých finančných prostriedkov medzinárodných darcov určených na liečbu tuberkulózy, čo predstavuje približne 200 až 250 miliónov dolárov ročne. USAID, ktorá bola tretím najväčším poskytovateľom finančných prostriedkov na výskum tuberkulózy na svete, medzitým zastavila všetky financované štúdie, čím "vážne narušila pokrok vo výskume a inováciách v oblasti tuberkulózy", varovala WHO.

"Tieto škrty ohrozujú 18 krajín s najvyšším výskytom tuberkulózy, ktoré boli závislé od 89 percent očakávaného financovania starostlivosti o chorých na tuberkulózu zo strany USA," uviedla WHO. Škrty najviac zasiahli Afriku, nasledujú juhovýchodná Ázia a západné Tichomorie, píše AFP.