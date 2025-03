Hrozivé varovanie expertov: Polárny vír už kolabuje! Zimné bundy neodkladajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ak ste si už chystali jarné oblečenie, možno by ste si to mali ešte rozmyslieť. Podľa meteorológov totiž zima nehodlá odísť bez boja. Na konci marca by mohla opäť udrieť, a to pre dramatické zmeny v polárnom víre. Náhle stratosférické oteplenie, ktoré v súčasnosti prebieha, by mohlo vyvolať extrémne výkyvy počasia nielen v USA, ale aj v Európe.

Polárny vír sa rúca, dôsledky môžu byť dramatické

Podľa meteorologického portálu Severe Weather sa polárny vír dostal do fázy, ktorá môže vyústiť až do jeho úplného kolapsu. Takýto scenár by znamenal náhly prílev arktického vzduchu do miernejších zemepisných šírok.

„Toto je druhý a zároveň posledný zásah do polárneho víru v roku 2025. Je tiež najrozsiahlejší – rozdelí vír na kusy a stabilizovať by sa mal až na jeseň,“ varujú meteorológovia. Podľa nich ide o jeden z najintenzívnejších prípadov stratosférického oteplenia pre toto ročné obdobie za posledné desaťročia.

Ochladiť sa môže aj v Európe

Predpovede zatiaľ naznačujú, že najväčší pokles teplôt zasiahne predovšetkým Spojené štáty. No ani Európa sa nevyhne vplyvom tejto anomálie. „Chladnejšie podmienky sa očakávajú aj nad severnou a severozápadnou Európou, kde bude prúdenie vzduchu ovplyvnené tlakovou výšou nad Grónskom a východnou Kanadou,“ uvádzajú odborníci.

Kedy presne zasiahnú prvé prejavy tejto zmeny, zatiaľ nie je jasné. Podľa meteorológa Paula Pasteloka zo spoločnosti AccuWeather, ktorého cituje Daily Mail, by sa v USA mohol návrat zimy prejaviť už koncom marca alebo začiatkom apríla.

Čo sa deje s polárnym vírom?

Polárny vír je oblasť nízkeho tlaku vzduchu obklopujúca severný a južný pól. Keď je stabilný, udržiava arktický vzduch uzamknutý v polárnych oblastiach, čím zabraňuje extrémnym výkyvom počasia v miernych pásmach.

No ak sa naruší alebo dokonca úplne zrúti, chladný vzduch sa začne presúvať do nižších zemepisných šírok. To vedie k prudkému ochladeniu v oblastiach, ktoré by inak už očakávali príchod jari.

Zostáva len čakať, či sa tento scenár skutočne naplní – no jedno je isté: zima sa ešte nevzdala.