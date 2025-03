Na radikálne kroky USA už reaguje aj Čína: Sme pripravení na akýkoľvek druh VOJNY!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING – Americký prezident Donald Trump spustil lavínu po tom, ako oznámil zavedenie zvýšených ciel na tovar dovezený zo zahraničia. Len nedávno sa mu vyhrážala Kanada, že vypne dodávky elektriny do USA. Teraz prichádza aj odpoveď Číny. Okrem toho, že zvýši clá na americký tovar, vyjadrila sa aj k otázke vojny.

Prezident USA Donald Trump spôsobil v rámci svetovej ekonomiky doslova ošiaľ. Oznámil, že zavedie clá na konkurenčný tovar zo zahraničia, pričom medzi spomenutými krajinami figuruje aj Čína. Britský Mirror píše, že Peking je pripravený vrátiť úder vlastnými opatreniami.

Vyššie clá zrejme nestačia

Na nové clá Čína reagovala zavedením dodatočných colných poplatkov na tovar dovážaný z USA až do výšky 15 percent. Malo by ísť pritom o kľúčové poľnohospodárske produkty, viaceré druhy mäsa (aj sójové) a boli by zavedené prísnejšie kontroly v rámci obchodovania s americkými spoločnosťami.

Ani to však ešte nie je všetko. Čína je dokonca pripravená na akýkoľvek druh vojny, i keď konkrétne spomenula zatiaľ len colnú a obchodnú. Podľa Pekingu sa majú problémy riešiť na úrovni dialógu a nie hrozbami.

"Pokiaľ chcú Američania skutočne vyriešiť problém fentanylu, potom je správne konzultovať s Čínou (na úrovni dialógu) a pristupovať k sebe ako k rovnocenným partnerom. Ak je ale vojna skutočne to, po čom USA túžia, či už ide o colnú, obchodnú alebo akýkoľvek iný typ vojny, sme pripravení bojovať až do konca," vyjadrilo sa čínske veľvyslanectvo USA v oficiálnom stanovisku.

Clá uvalené Čínou na americký tovar majú začať platiť od 10. marca. Tovar, ktorý už teraz opustil americké prístavy a sklady, bude oslobodený od zvýšených poplatkov do 12. apríla. Je to reakcia na Trumpovu požiadavku zvýšiť poplatky na dovoz všetkých výrobkov z Číny na 20 percent.

Trump hovorí o zbrani

Na mexický a kanadský import zaviedli USA dokonca 25 percentné clá, hoci na kanadské energie obmedzili odvod na 10 percent. Počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol Trump na čínsky export v niektorých prípadoch aj 25-percentné clo.

Dovozné dane sú "veľmi silnou zbraňou, ktorú politici nepoužili, pretože boli buď nečestní, hlúpi alebo podplatení v inej forme. My sa toho ale nebojíme, preto ich použijeme," povedal Trump začiatkom tohto týždňa.