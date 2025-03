Čína ostro zaútočila proti USA: Otvorená vyhrážka Trumpovi! Sme pripravení na vojnu

Donald Trump a Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

Trump pritvrdil, Čína reaguje

Washington v utorok oznámil, že zvyšuje clo na čínske tovary z pôvodných 10 na 20 percent. Peking odpovedal vlastnými protiopatreniami. Zaviedol 15-percentné clo na americké produkty, medzi ktoré patrí kuracie mäso, obilniny, kukurica a bavlna, informuje portál CNN. Tento krok len prehľ bil priepasť medzi dvoma hospodárskymi veľmocami.

Okrem toho čínske ministerstvo obchodu umiestnilo 15 amerických spoločností na čierny zoznam exportnej kontroly. To znamená, že čínske firmy nebudú smieť obchodovať s týmito spoločnosťami v určitých oblastiach.

Fentanylová kríza ako zámienka?

Administratíva Spojených štátov argumentuje, že zavedené clá sú súčasťou boja proti drogové kríze, ktorá v krajine narastá. Americké médiá zaplavili prípady spojené s fentanylom, ktorý do USA prúdí aj prostredníctvom čínskych dodávateľov. „Ak chcú USA skutočne vyriešiť fentanylovú krízu, mali by s nami rokovať ako s rovnocenným partnerom,“ uviedla čínska ambasáda pre portál Economic Times.

Čína varuje pred konfliktom

Peking sa netají tvrdým postojom. „Ak Spojené štáty chcú vojnu, budú ju mať. Či už obchodnú, colnú alebo akúkolvek inú, sme pripravení bojovať až do konca,“ odkázala čínska ambasáda vo vyhlásení.

Taiwan ako ďalší bod napätia

Obchodná vojna sa neobmedzuje len na vzťahy medzi USA a Čínou. Napätie pretrváva aj v súbislosti s Taiwanom, ktorý je kľúčovým producentom polovodičov. Počas éry Joea Bidena bol ostrov predmetom diplomatickej ochrany pred možnou čínskou inváziou. Trumpov postoj však naznačuje, že by mohol váhavo podporovať Taiwan iba do tej miery, do akej by to bolo v záujme amerického priemyslu.

Podľa portálu Wired zvažuje Trump zavedenie vysokých ciel na tchajwanských výrobcov čipov, akým je napríklad TSMC. Tento krok by mal prinútiť spoločnosti premiestniť výrobu na americké územie a vyhnúť sa tak riziku, že by sa dostali pod čínsku kontrolu.

Obchodný konflikt medzi USA a Čínou sa tak naďalej prehlbuje a zdá sa, že diplomatické riešenie je v nedohľade. Ak sa napätie bude stupňovať, môže mať dopady nielen na svetovú ekonomiku, ale aj na geopolitickú stabilitu.