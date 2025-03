Majiteľ hotela žiadal o KORONADOTÁCIE, počas opatrení mal ale otvorené a viackrát ubytoval ľudí! Súd mu dal za pravdu

(Zdroj: Getty Images)

Majiteľ hotela Garni v Tachove netrpel v rámci najtvrdších covidových opatrení tak, ako jeho kolegovia z biznisu. Český podnikateľ Stanislav Svičarský požiadal o dotácie na základe toho, že počas opatrení musel hotel zatvoriť. Aspoň to tvrdil v žiadosti, ktorú zaslal ministerstvu pre miestny rozvoj (MMR ČR). Novinky o tomto prípade informovali s tým, že podnikateľ dostal od štátu dva milióny českých korun (takmer 80-tisíc eur).

Odvolanie na krajský súd

Svičarský mal počas pandémie hotel otvorený. Dokonca v ňom ubytoval viacero agentúrnych robotníkov, čo vtedy povoľovala výnimka ministerstva zdravotníctva. Podľa prvého súdneho spisu mal z rezortu peniaze vylákať na základe nepravdivých informácií.

Prípad sa dostal najprv na tachovský okresný súd, ktorý o nevine hoteliéra rozhodol ešte minulý rok na jeseň. Štátna zástupkyňa sa ale odvolala. Začiatkom marca tohto roku vydal definitívny rozsudok Krajský súd v Plzni. "V žalobe označené skutky nie sú trestným činom" povedala počas súdneho konania predsedníčka senátu Ivana Růžičková.

V súdnej správe sa uvádza, že "o dotáciu mohli žiadať aj prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, ktorí ubytovávali osoby na základe výnimiek z krízových opatrení, a to dokonca na všetky izby, vrátane tých, ktoré boli fakticky obsadené týmito výnimkami".

Svedectvo, ktoré rozhodlo o nevine

Predsedníčka senátu dodala, že pokiaľ v žiadosti o dotácie obžalovaný zahrnul aj izby, ktoré nemal obsadené, tak podľa zákona nepochybil. Svedectvo zamestnanca rezortu pre miestny rozvoj Richarda Nikischera bolo napokon rozhodujúce.

"Podmienky na získanie dotácie skutočne hovorili o tom, že bude poskytnutá pevnou čiastkou na izbu za dobu, keď boli ubytovacie zariadenia v dôsledku vládou prijatých opatrení uzavreté. Neskôr k tomu ale Štátny fond podpory investícií pridal svoj vlastný výklad, podľa ktorého mohli o štátny príspevok žiadať aj hotelieri, ktorí ubytovávali osoby, na ktoré sa vzťahovala výnimka."

Nikischer okrem toho uviedol, že chápe konanie štátnej zástupkyne, pretože aj on by sa po prvom čítaní výzvy domnieval, že žiadne výnimky sa nebudú akceptovať. Následne dodal, že neskorší výklad fondu bol uverejnený bez akejkoľvek konzultácie s ministerstvom, ktoré dotácie poskytovalo.

Priebeh kontrol

Štátny fond sa cez svojho zástupcu Romana Birkáša vyjadril, že covidové reštrikcie mali negatívny dopad na všetky ubytovacie zariadenia a nemal dôvod vynechať hotel v tachove. Aj keby boli zariadenia obsadené do posledného lôžka, nikto by to neriešil. "Kontroloval sa iba doložený certifikát o triede a kategórii. Teda či súhlasí počet izieb a či žiadateľ poskytoval ubytovanie aj pred covidom," vysvetlil Birkáš.