MIMORIADNY ONLINE Trump zopakoval, že Zelenskyj by mal byť vďačnejší! Pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine

Prezident Donald Trump (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni v Bielom dome (Zdroj: SITA/AP Photo/ Mystyslav Chernov)

KYJEV - Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj by si mal viac vážiť podporu zo strany USA. Nadviazal tak na roztržku, do ktorej sa s ukrajinským prezidentom dostal v piatok počas jeho návštevy v Bielom dome, informuje agentúra AFP. Situáciu sledujeme onlinne.

Tretie výročie ruskej invázie na Ukrajine (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:00 Americký prezident Donald Trump v pondelok nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Pomoc bude obnovená po tom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom. Informuje správa agentúr AFP a Reuters odvolávajúcich sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu. "Prezident dal jasne najavo, že chce mier. Potrebujeme, aby sa k tomuto cieľu zaviazali aj naši partneri. Zastavujeme a prehodnocujeme našu pomoc, aby sme sa uistili, že to prispeje k riešeniu," uviedol predstaviteľ v krátkom vyhlásení.

Trump a Zelenskyj sa stretli v Bielom dome

"Jednoducho si myslím, že by mal byť vďačnejší, keďže táto krajina (Spojené štáty) pri nich (Ukrajincoch) stála v dobrom aj zlom," povedal Trump novinárom v Bielom dome. Trump zároveň vyjadril presvedčenie, že dohoda o nerastných surovinách medzi Washingtonom a Kyjevom je stále ešte možná. V reakcii na otázku totiž odmietol, že by bola už pasé. "Nie, nemyslím si to," povedal.

Novinári Trumpa tiež vyzvali, aby potvrdil, či zvažuje ukončenie vojenskej pomoci Ukrajine. "O tom som teraz ešte ani nehovoril... uvidíme, čo sa stane. Veľa vecí sa deje práve teraz, keď sa rozprávame... Mohol by som vám dať odpoveď a vrátiť sa do svojej kancelárie - krásnej Oválnej pracovne - ....a zistiť, že tá odpoveď už neplatí," zareagoval. Trump a Zelenskyj sa v piatok stretli v Bielom dome, kde mali podľa očakávaní podpísať zmienenú dohodu o nerastných surovinách. Schôdzka sa však skončila predčasne po ich slovnej roztržke, ku ktorej došlo v priamom prenose.

Trump i jeho viceprezident J. D. Vance vytýkali Zelenskému, že nie je dosť vďačný za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, že nemá záujem o mierové rokovania s Ruskom a že sa zahráva s treťou svetovou vojnou. Trump po stretnutí na svojej sieti Truth Social napísal, že zistil, že Zelenskyj nie je pripravený na mier. Ukrajinský prezident v nedeľu po summite západných lídrov v Londýne vyjadril presvedčenie, že vzťah s USA ostane zachovaný, avšak ďalšie rokovania by sa mali konať za zatvorenými dverami.