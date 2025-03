Alternatívny plán Egypta na obnovu Gazy nepočíta s vládou Hamasu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)

Káhira chce svoj plán na obnovu vojnou zničeného palestínskeho územia predstaviť v utorok na summite Ligy arabských štátov. Stretnutie na vysokej úrovni sa má okrem iného zaoberať návrhom Trumpa, podľa ktorého by mali USA prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a jej obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín.

archívne video

Fico kritizuje Európsku radu, že nemá postoj k situácii v Pásme Gazy (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

V dokumente, do ktorého nahliadol Reuters, sa nešpecifikuje, či by sa mal egyptský plán zrealizovať pred alebo po uzavretí trvalej mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu v Pásme Gazy vyvolanú útokom palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023. Rovnako neobjasňuje otázky, kto by hradil náklady za obnovu či to, ako bude územie spravované, prípadne ako by bolo možné Hamas odsunúť do úzadia.

Plán však predpokladá, že vládu vedenú Hamasom v Pásme Gazy by na bližšie nešpecifikované prechodné obdobie nahradila osobitná misia, ktorá by bola tiež zodpovedná za humanitárnu pomoc a začatie obnovy pobrežnej enklávy. Zahŕňa aj vytvorenie "medzinárodných stabilizačných síl" zložených predovšetkým z arabských štátov, ktoré by prevzali úlohu zaistenia bezpečnosti od militantného hnutia, prípadne by sa zriadili nové miestne policajné sily.

Bezpečnostné aj vládne úrady by "organizoval, riadil a kontroloval" riadiaci výbor, ktorý by pozostával z kľúčových arabských krajín, členov Organizácie islamskej spolupráce, USA, Británie, EÚ a jej členských štátov a ďalších.

"Pokiaľ Hamas zostane dominantnou a ozbrojenou politickou zložkou na území, ktorá ovláda miestnu správu, na obnovu a rekonštrukciu Gazy nebude možné poskytnúť žiadne významné finančné prostriedky zo zahraničia," uvádza sa v predslove návrhu.

Reakcia na Trumpov plán

Egypt, Jordánsko a arabské štáty Perzského zálivu sa podľa Reuters už takmer mesiac snažia sformulovať diplomatickú reakciu na Trumpov plán vybudovania "riviéry Blízkeho východu". Za ten čas bolo podľa Reuters predstavených niekoľko nápadov, pričom za hlavného favorita sa považuje ten egyptský.

V pláne Káhiry sa takisto dôrazne odmieta myšlienka amerického prezidenta masovo vysídliť Palestínčanov, ktorú arabské štáty ako Egypt a Jordánsko považujú za bezpečnostnú hrozbu.