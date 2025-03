Predstavitelia arabských krajín schválili egyptský plán pre Gazu: Palestínsky prezident plánuje voľby

Lídri Ligy arabských štátov (Zdroj: SITA/AP Photo/Amr Nabil)

"Bol schválený," vyhlásil Sísí na záverečnom zasadnutí summitu, ktorého cieľom bolo prijať plán obnovy Pásma Gazy bez vysídľovania Palestínčanov. Ide o alternatívny plán k návrhu amerického prezidenta Donalda Trump, podľa ktorého by mali USA prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a jeho obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín. Sísí podľa Reuters na summite povedal, že si je istý, že Trump bude schopný dosiahnuť mier v konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

V záverečnom vyhlásení utorkového summitu je taktiež varovanie pred "hriešnymi" pokusmi o vysídlenie Palestínčanov alebo anexiu akejkoľvek časti okupovaných palestínskych území. Podľa komuniké by to región priviedlo do novej fázy konfliktov a podkopalo možnosti stability.

Arabskí lídri podľa vyhlásenia zriadia fond, ktorý bude financovať obnovu Gazy, a vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby prispelo k urýchleniu procesu obnovy vojnou zničenej enklávy. V komuniké summitu stanovili, že fond by "prijímal finančné príspevky od všetkých darcovských krajín a finančných inštitúcií" na realizáciu projektov obnovy Pásma Gazy.

Abdal Fattáh Sísí a Mahmúd Abbás (Zdroj: SITA/AP Photo/Amr Nabil)

Lídri zároveň vyzvali na zjednotenie Palestínčanov v rámci Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO), ktorá nezahŕňa Hamas. Reuters tvrdí, že v súvislosti s budúcnosťou palestínskej enklávy sú hlavnými otázkami, kto bude riadiť Pásmo Gazy a ktoré krajiny poskytnú financie na jej povojnovú obnovu. Egyptský prezident povedal, že s Palestínčanmi pracoval na vytvorení administratívneho výboru zloženého z nezávislých a profesionálnych palestínskych technokratov, ktorí by boli poverení správou Pásma Gazy. Výbor by bol podľa Sísího zodpovedný za dohľad nad humanitárnou pomocou a riadenie záležitostí enklávy na dočasné obdobie v rámci príprav na návrat Palestínskej samosprávy.

Ďalšou dôležitou otázkou je aj osud Hamasu. Izrael, ktorý viac ako 15 mesiacov viedol vojnu proti tomuto hnutiu, opakovane vyhlásil, že Hamas musí byť zlikvidovaný. Reuters v pondelok informoval, že egyptský plán nepočíta s vládou Hamasu.

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás egyptský návrh privítal. Na summite uviedol, že plánuje usporiadať voľby v budúcom roku, ak to situácia v tom čase umožní. Vo svojej vláde chce tiež vytvoriť post viceprezidenta a udeliť amnestiu vylúčeným členom svojej strany Fatah. Egyptský plán privítalo aj hnutie Hamas, ktoré tvrdí, že podporuje vytvorenie spomínaného riadiaceho výboru.

Sisí chce zabezpečiť, aby Palestínčania ostali na svojom území

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v utorok uviedol, že plán jeho vlády na povojnovú obnovu Pásma Gazy by zaistil, že palestínski obyvatelia zostanú na svojom území, ktoré by podľa plánu spravoval výbor zložený z palestínskych technokratov. Informuje AFP.

Sísí sa tak vyjadril na začiatku summitu Ligy arabských štátov (LAŠ) v Káhire, kde predstavitelia arabských krajín rokujú o pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by mali USA prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a jej obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín.

archívne video

Juraj Blanár v Bruseli o mierovej iniciatíve EÚ pre Izrael a Palestínu (Zdroj: TASRP/Jaromír Novak)

Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril podporu egyptskému plánu pre Pásmo Gazy. "Vítam a silne podporujem iniciatívu pod vedením arabských krajín na mobilizáciu podpory pre obnovu Gazy, ak to to bolo jasne vyjadrené na tomto summite," povedal Guterres. Dodal, že OSN je pripravená v tomto úsilí plne spolupracovať.

V spomínanom egyptskom návrhu, s ktorým sa AFP oboznámila, je stanovený päťročný plán s rozpočtom 53 miliárd dolárov, čo je približne rovnaká suma, akú na obnovu vojnou zničeného Pásma Gazy odhaduje OSN. Počiatočná fáza by trvala šesť mesiacov, stála by tri miliardy dolárov a zamerala by sa na odstránenie nevybuchnutej munície a trosiek a taktiež na zabezpečenie dočasného bývania pre tamojších obyvateľov.

Nasledovala by fáza obnovy, ktorá by podľa plánu stála 20 miliárd dolárov a trvala by do roku 2027. Zamerala by sa na obnovu základnej infraštruktúry a trvalého bývania. Cieľom ďalšej etapy rekonštrukcie trvajúcej do roku 2030, ktorej náklady sa podľa AFP odhadujú na 30 miliárd dolárov, je vybudovať viac obydlí, infraštruktúry, priemyselných a obchodných zariadení. Plán tiež navrhuje zriadenie medzinárodne kontrolovaného fondu na zabezpečenie efektívneho a udržateľného financovania, ako aj na transparentnosť a dohľad.

Zdroj z LAŠ uviedol, že plán "bude predložený na schválenie arabským lídrom na utorkovom summite". Na tomto summite sa zúčastňuje aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás či sýrsky dočasný prezident Ahmad Šara. Agentúra Reuters v pondelok informovala, že egyptský plán nepočíta s vládou palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Summit sa koná v čase, keď rokovania medzi Hamasom a Izraelom o ďalších krokoch v rámci krehkého prímeria, ktoré v Pásme Gazy začalo platiť 19. januára, uviazli v slepej uličke. Prvá fáza tohto prímeria uplynula v sobotu a strany sa zatiaľ nezhodli na jej pokračovaní. Izrael tvrdí, že podporuje predĺženie prvej fázy prímeria do polovice apríla, Hamas však trvá na prechode do druhej fázy, ktorá by podľa dohody o prímerí mala viesť k ukončeniu vojny, pripomína AFP.

Palestínsky prezident chce budúci rok usporiadať voľby

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v utorok oznámil, že plánuje usporiadať voľby v budúcom roku, ak to situácia v tom čase umožní. Vo svojej vláde chce tiež vytvoriť post viceprezidenta a udeliť amnestiu vylúčeným členom svojej strany Fatah, informujú o tom agentúry AP a AFP.

Posledné palestínske prezidentské voľby sa konali pred 20 rokmi. Zvíťazil v nich Abbás, oponent radikálneho hnutia Hamas, ktorý opakovane odvolával plány na ďalšie voľby, čo zdôvodňoval rozpormi medzi palestínskymi frakciami a odmietaním Izraela umožniť hlasovanie vo východnom Jeruzaleme.

Abbás na summite arabských krajín v Káhire tiež povedal, že udelí amnestiu ľuďom, ktorých vylúčili z Fatahu. Takýto krok by mohol viesť k návratu jeho rivala Muhammada Dahlána do strany, prípadne jeho nominácii na post viceprezidenta. Vytvorenie takejto funkcie už dlho žiadajú zahraniční podporovatelia Palestínskej samosprávy.

Dahlán, ktorý žije v exile v Spojených arabských emirátoch (SAE), viedol Fatah v Pásme Gazy. Svojim spolupracovníkom údajne povedal, že nemá záujem o návrat na palestínske územia, no vzhľadom na blízke vzťahy so SAE by podľa AP mohol zohrať dôležitú úlohu pri povojnovej obnove Gazy.

Izrael odmieta účasť Palestínskej samosprávy na budúcej správe Pásma Gazy s tvrdením, že je skorumpovaná a nemá skutočný záujem o mier. Nové návrhy Abbása na tomto postoji Izraela zrejme nič nezmenia, nazdáva sa AP.