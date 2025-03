Milei odmietol svoje zapojenie do podvodu v kauze s kryptomenou

Javier Milei (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

BUENOS AIRES - Argentínsky prezident Javier Milei sa v nedeľu vymedzil voči obvineniam zo zapojenia do podvodu s kryptomenou $LIBRA a predajom svojich osobných stretnutí. Informuje o tom agentúra AFP.

Milei na sociálnej sieti propagoval kryptomenu $LIBRA, o ktorej tvrdil, že "podporuje hospodársky rast prostredníctvom financovania malých podnikov a startupov". Po tom, čo cena za jednotku vzrástla nad päť dolárov (približne 4,7 eur), prezident príspevok vymazal a jej hodnota sa prepadla pod jeden dolár a investori prišli o milióny dolárov.

Denník The New York Times (TNYT) v piatok informoval, že nemenovaný americký konzultant investovania do kryptomien sa spoločne s blízkym Mileiovým spolupracovníkom pokúsili minulý rok "predávať prístup k prezidentovi".

V rozhovore pre televíznu stanicu LN+ Milei odmietol obvinenia z podvodu a tvrdenia TNYT označil za "kadernícke klebety" šírené "zlomyseľnými ľuďmi, ktorí s ním chceli mať stretnutie a nedostali ho".

Podľa niektorých ekonómov, odborníkov na kryptomeny a opozičných politikov sa prezident dopustil podvodu a propagácie Ponziho schémy. Prokuratúra to podľa AFP už začala vyšetrovať. Magazín Forbes škandál nazval "najväčšou krádežou kryptomeny v histórii".

Milei tvrdí, že o kryptomene na sociálnej sieti napísal, pretože mu bolo povedané, že je to "nástroj na financovanie ľudí pracujúcich ako programátori v oblasti umelej inteligencie a vývoja softvéru". Prezident údajne príspevok vymazal akonáhle sa o kryptomene objavili podozrenia o jej legitimite.