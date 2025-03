Na afgansko-pakistanskej hranici po sebe strieľali vojaci

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Podľa anonymného zdroja agentúry AP jednotky afganského Talibanu v ranných hodinách spustili nevyprovokovanú streľbu automatickými zbraňami na pakistanskú pohraničnú stráž, ktorá streľbu opätovala. Taliban sa k incidentu dosiaľ nevyjadril.

archívne video

Ukrajinskí vojaci pokračujú v neutralizácii nepriateľa dňom i nocou, pričom využívajú všetky dostupné prostriedky (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Po prestrelke nie sú hlásené obete. Priechod je uzavretý už 11 dní, pretože Pakistan spochybňuje výstavbu nového hraničného stanovišťa Afganistanu.

Obe krajiny priechod Torcham, ako aj priechod Čaman na juhozápade Pakistanu, v minulosti uzavreli. Najčastejšie boli dôvodom práve cezhraničné prestrelky. Hraničné priechody sú dôležité pre obchod medzi Pakistanom a vnútrozemským Afganistanom.

Na hranici z oboch strán uviazli v nepriaznivých zimných podmienkach tisíce nákladných a osobných áut.