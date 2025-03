Izrael pozastavil humanitárnu pomoc pre Gazu! Hamas to označil za vojnový zločin

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Jehad Alshrafi)

TEL AVIV - Izrael od nedele rána pozastavil prepravu humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy. Palestínske hnutie Hamas to už medzičasom označilo za vojnový zločin, informovala agentúra AFP.

Izrael pohrozil aj ďalšími "dôsledkami", ak Hamas neprijme americký návrh na dočasné predĺženie prímeria na palestínskom území a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Izrael súčasne upozornil, že nepristúpi na prímerie s Hamasom, ak jeho súčasťou nebude aj prepustenie izraelských rukojemníkov. Podľa medializovaných informácií teroristické skupiny v Pásme Gazy zadržiavajú ešte 59 izraelských rukojemníkov vrátane tiel najmenej 35 mŕtvych.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Rozhodnutie Izraela o pozastavení prísunu humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo Pásma Gazy je reakciou na oznámenie Hamasu, ktorý odmietol akceptovať americký návrh na predĺženie prímeria cez židovský sviatok pesach a moslimský pôstny mesiac ramadán a prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov, doplnil spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Podľa Izraela osobitný vyslanec USA Steve Witkoff navrhol, aby polovica zostávajúcich izraelských rukojemníkov – živých a mŕtvych – bola prepustená v prvý deň predĺženého prímeria. Zvyšní zajatci by boli prepustení na konci obdobia, ak by bolo dosiahnuté trvalé prímerie. Kým Hamas tento návrh odmietol, Izrael ho akceptoval. Izraelský telerozhlas Kan v nedeľu citoval vyjadrenie zdroja z izraelskej vlády, podľa ktorého do palestínskej enklávy vstúpil v posledných týždňoch dostatok humanitárnej pomoci - Hamasu by údajne mala vydržala niekoľko mesiacov.