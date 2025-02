Mexiko vydalo do USA 29 pašerákov drog vrátane viacerých šéfov kartelov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa mexickej vlády sú na zozname aj bývalý drogový bos a vodca kartelu Juárez Vicente Carrillo a brat Nemesia Osegueru, šéfa kartelu Jalisco Nueva Generación. Mexické médiá uviedli, že vydaní boli aj bývalí vodcovia kartelu Zetas Omar a Miguel Ángel Treviño Moralesovci. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno klasifikovala osem latinskoamerických drogových kartelov – z toho šesť z Mexika - ako teroristické organizácie. Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová povedala, že justičné orgány budú „týchto zločincov prenasledovať plnou silou zákona“.

Rafael Caro Quintero a prísne tresty

Rafael Caro Quintero, prezývaný Rafa, bol až do svojho zatknutia v roku 2022 na zozname desiatich najhľadanejších zločincov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Americké úrady obviňujú tohto spoluzakladateľa kartelu Guadalajara zo zodpovednosti za únos, mučenie a vraždu osobitného vyšetrovateľa americkej protidrogovej agentúry DEA Enriqua "Kiki" Camarenu v roku 1985.

Podľa ministerstva spravodlivosti USA hrozí 29 vydaným Mexičanom doživotné väzenie, šiestim z nich dokonca trest smrti, dohoda o vydávaní medzi USA a Mexikom však výkon trestu smrti zakazuje. V Spojených štátoch sú obvinení z mnohých zločinov vrátane obchodovania s drogami, vrážd a prania špinavých peňazí. Ministerstvo zvažuje aj pridanie obvinenia z terorizmu.

Napätie medzi USA a Mexikom

Mexiko sa v súčasnosti snaží odvrátiť zavedenie 25-percentných ciel na svoj tovar vyvážaný do USA, ktoré Trump oznámil začiatkom februára, no ich uvalenie nakoniec odložil do 4. marca. Podľa mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej je v vo Washingtone mexická delegácia na vysokej úrovni, rokujúca o dohode. Trump obviňuje Mexiko, Kanadu a Čínu, že nerobia dosť pre boj proti pašovaniu smrtiacej drogy fentanyl do Spojených štátov, kde každý rok zomrie na predávkovanie približne 75.000 ľudí. Tento opioid sa vyrába prevažne v Mexiku zo surovín dodaných väčšinou z Číny.