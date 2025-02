Kuriózny úlovok polície: VIDEO Muž sa snažil prepašovať kokaín pod parochňou, na hlave mal drogy v rekordnej hodnote!

Muž skrýval pod parochňou 19 balíkov bieleho prášku (Zdroj: X/@PoliciaColombia)

CARTAGENA – 40-ročný muž sa pokúšal na lete z Kolumbie do Amsterdamu prepašovať pod parochňou kokaín. Podľa polície plešinu schoval, no s drogami to až také ľahké nemal.