Suspendovaný juhokórejský prezident Jun sa na záverečnom pojednávaní ospravedlnil národu, vzburu však poprel

SOUL - Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa v utorok počas záverečného vypočutia v rámci procesu obžaloby v súvislosti so zavedením stanného práva z decembra minulého roka ospravedlnil národu. Zároveň poprel obvinenia, že sa svojím krokom dopustil vzbury. Informujeme podľa správ agentúr Jonhap a AFP.

Podľa juhokórejskej tlačovej agentúry sa očakáva, že ústavný súd rozhodne o odvolaní prezidenta z funkcie alebo o jeho opätovnom uvedení do funkcie približne v polovici marca. "V prvom rade chcem povedať, že je mi to ľúto a som vďačný ľudu," vyhlásil Jun na ústavnom súde. "Hoci cítim vďačnosť, realita, že som nemohol vykonávať svoju prácu v čase, ktorý mi dal ľud, ma mrzí a spôsobuje mi bolesť v srdci," dodal suspendovaný prezident.

Južná Kórea bola podľa suspendovaného prezidenta vystavená existenciálnej kríze

"Opozičná strana tvrdí, že som vyhlásil stanné právo, aby som zaviedol diktatúru a predĺžil svoju vládu. Je to vymyslený plán, ako ma obviniť z povstania," pokračoval Jun. Južná Kórea bola podľa neho v čase, keď vyhlásil stanné právo, vystavená "existenciálnej kríze". Išlo podľa neho o naliehavú výzvu, aby si ľudia ako zvrchovaná moc krajiny uvedomili situáciu a spoločne podnikli kroky na jej prekonanie. "Nikdy nešlo o rozhodnutie, ktoré by bolo v môj osobný prospech ako Jun Sok-jola," povedal súdu.

Vyhlásil tiež, že "vonkajšie sily vrátane Severnej Kórey spolu s protištátnymi prvkami v našej spoločnosti" "spolupracovali na vážnom ohrození našej národnej bezpečnosti a suverenity". Juhokórejská opozícia tiež v utorok vyzvala ústavný súd, aby formálne odvolal zosadeného prezidenta z funkcie v súvislosti s vyhlásením stanného práva, a varovala, že ak by sa to podarilo, mohlo by zomrieť "nespočetné množstvo" ľudí.

O jeho odvolaní z funkcie rozhodne ústavný súd

Prezident Jun vyhlásil stanné právo 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament, ktorý následne inicioval proces odvolania hlavy štátu (impeachment) a jeho právomoci suspendoval. O jeho odvolaní z funkcie rozhodne ústavný súd. Prokuratúra ho obžalovala zo vzbury a zneužitia právomocí, za čo mu môže hroziť až doživotný trest.

Juhokórejská polícia začala minulý týždeň viesť nové vyšetrovanie proti Junovi. Podozrievajú ho z toho, že sa v januári úmyselne vyhýbal zatykaču. Jun sa totiž opakovane odmietol dostaviť na vypočúvanie a súd preto 31. decembra schválil voči nemu zatykač. Jun sa následne zabarikádoval vo svojej rezidencii, kde ho pred políciou chránila prezidentská ochranky. Suspendovaného prezidenta sa podarilo zatknúť až 15. januára po nasadení tisícok policajtov, ktorí do jeho rezidencie prenikli na rebríkoch.