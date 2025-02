Muskove e-maily spustili CHAOS nevídaných rozmerov: Otvorená vojna s Pentagonom, FBI a diplomaciou, ignorujte ho!

Musk je zodpovedný za elektronickú komunikáciu, ktorú inkasovali státisíce amerických federálnych zamestnancov. Tí totiž v sobotu 22. februára večer dostali e-mail s výzvou, aby uviedli päť konkrétnych vecí, ktoré v práci za minulý týždeň dosiahli . Pokiaľ do 48 hodín tieto úrady neodpovedia, budú vyhodení. To, že Musk svoje hrozby myslí vážne, dal na zreteľ aj na jeho sociálnej sieti X. "Tí, ktorí nebudú brať tento e-mail vážne, si môžu čoskoro hľadať nové kariérne cestičky niekde inde," odkázal stručne Musk.

Those who do not take this email seriously will soon be furthering their career elsewhere https://t.co/EFVCjnXWrl