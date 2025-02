Čech, ktorý sa chcel pridať k Hizballáhu či Hamasu, pôjde na tri roky do väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Hadi Mizban)

PRAHA - Krajský súd v Liberci poslal na tri roky do väzenia Artura Simona, ktorý sa chcel pridať k militantnému hnutiu Hizballáh, prípadne k Hamasu. Za podporu terorizmu mu hrozilo 12-ročné väzenie, ale pristúpil na dohodu o vine a treste, z ktorej vzišla nižšia sadzba. Na základe servera iDNES.cz a Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR.

"Chcel by som povedať, že to pre mňa bola veľmi tvrdá lekcia, pretože viem, že som človek, ktorý nie je schopný nikomu ublížiť. Ľutujem to a s rukou na srdci verím tomu, že sa poučím," citoval server Novinky.cz Simona pred súdom.

Muž vycestoval do Libanonu

Muž vlani v auguste vycestoval do Bejrútu s cieľom pridať sa k Hizballáhu alebo Hamasu a bojovať proti Izraelu. Web iDNES.cz podotkol, že muž vycestoval do Libanonu, hoci nevedel po arabsky ani po anglicky. Na letisku v Bejrúte predložil na pasovej kontrole svoj telefón s prekladmi fráz, prostredníctvom ktorých žiadal, aby ho poslali za niekým, kto mu sprostredkuje kontakt so zástupcami týchto organizácií.

Muž sa začal o teroristické organizácie zaujímať už okolo roku 2000

Pracovník pasovej kontroly namiesto toho kontaktoval českú ambasádu, ktorá si ho prevzala. Po návrate do ČR ho polícia zadržala a bol umiestnený do väzby. Muž sa začal o teroristické organizácie zaujímať už okolo roku 2000. Približne o 20 rokov neskôr konvertoval na islam a následne sa chcel stať bojovníkom niektorej z organizácií. Podľa štátneho zástupcu bol skôr introvert, nemal veľa kamarátov a väčšinu času trávil na sociálnych sieťach.