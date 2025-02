Diskusie o vyslaní vojakov na Ukrajinu sú počas vojny nevhodné, tvrdí Scholz

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

PARÍŽ - Akékoľvek diskusie o vyslaní európskych vojakov ako mierových jednotiek na Ukrajinu počas prebiehajúcej vojny je predčasné a veľmi nevhodné, povedal novinárom nemecký kancelár Olaf Scholz po odchode zo summitu európskych lídrov v Paríži. Takéto návrhy označil za špekulatívne, podľa neho predbiehajú akékoľvek mierové rokovania. Informuje denník The Guardian.

"Tieto debaty ma dokonca trochu rozčuľujú, to chcem povedať úplne úprimne. Diskusia prebieha bez účasti Ukrajiny, bez výsledkov mierových rozhovorov, ktoré sa neuskutočnili, na ktoré Ukrajina nepovedala áno a pri ktorých nesedela za rokovacím stolom," uviedol Scholz, ktorý podľa denníka Le Monde zo summitu odišiel predčasne pre pracovné povinnosti v Berlíne.

archívne video

Generál Oleksandr Syrskyj sa stretáva s admirálom Giuseppem Cavom Dragone, predsedom Vojenského výboru NATO, počas jeho prvej návštevy Ukrajiny. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Rozhovory o mierovej dohode Scholz podľa svojich slov víta, nesmie byť však podľa neho nadiktovaná. Ukrajinu Scholz uistil, že má naďalej má dôveru aj podporu Nemecka. Ruskom napadnutá krajina podľa neho musí mať možnosť brániť sa, pokračovať na ceste do Európskej únie a mať aj vlastnú silnú armádu. O týchto otázkach podľa neho nemožno rokovať.

Spolkový kancelár ďalej vyjadril presvedčenie, že nesmie dôjsť k "rozdeleniu" medzi USA a Európou, pokiaľ ide o zodpovednosť a bezpečnosť. Vyzval, aby v záujme kolektívnej bezpečnosti konali spoločne. "NATO je založené na tom, že vždy konáme spoločne a delíme sa o riziko, čím zaručujeme našu bezpečnosť. To sa nesmie spochybňovať," zdôraznil Scholz.

V súvislosti s myšlienkou reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie navrhol, aby sa zo súčasných obmedzení vylúčili všetky výdavky na obranu presahujúce dve percentá HDP. Scholz chce, aby boli rozpočtové pravidlá flexibilnejšie, čo by umožnilo väčšie investície do vojenských výdavkov. Podľa neho prebiehajú diskusie o európskom financovaní, pričom sám navrhol dodatočnú rozpočtovú rezervu.

Neformálne zasadnutie, ktoré na 16.00 h SEČ zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, sa podľa stanice BBC skončilo. Pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí sa zúčastnili vedúci predstavitelia Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomná bola aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a generálny tajomník NATO Mark Rutte.