Sexi modelka chcela od partnerov IQ test! TOTO bol dôvod! Teraz to ľutuje

Candice Kloss má vysoké IQ. (Zdroj: Instagram)

NEW YORK - Candice Kloss, modelka z New Yorku a členka prestížnej organizácie Mensa, má IQ 136. Kedysi bola presvedčená, že jej potenciálni partneri musia držať krok s jej inteligenciou, a preto od nich pred prvým rande požadovala IQ test. Dnes už toto svoje rozhodnutie považuje za chybu. Informuje o tom Need to know.