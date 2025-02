Dôrazné varovanie expertov: Európa je vo vážnom ohrození: Rusko nás v zbrojení výrazne prekonalo

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Russian Defense Ministry Press Service)

Ruské výdavky na armádu preskočili Európu

Podľa analýzy Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie v Londýne Moskva vynakladá na vojenský sektor viac financií ako všetky členské štáty EÚ dokopy – a to aj v prípade, že by sa do štatistík stále započítavala Veľká Británia.

Len v minulom roku investovalo Rusko do svojich ozbrojených síl 13,1 bilióna rubľov. Ak sa vezme do úvahy kúpna sila rubľa na domácom trhu, táto suma reálne zodpovedá približne 462 miliardám dolárov (asi 11,1 bilióna korún). Oproti tomu európske krajiny vrátane Británie spoločne minuli na obranu 457 miliárd dolárov (približne 10,99 bilióna korún), uvádza Financial Times.

Rusko vo vojnovom režime, Európa stále v mieri

Je však nutné zdôrazniť, že porovnanie týchto výdavkov nie je úplne jednoduché. Rusko funguje ako krajina vo vojne – výdavky na armádu v posledných rokoch prudko narástli, najmä po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Ako pripomína Politico, Moskva od tohto momentu postupne prešla na vojnovú ekonomiku a na zbrojenie v súčasnosti vynakladá až 6,7 % svojho HDP.

Na druhej strane Európa stále funguje v mierových podmienkach a väčšina štátov len s problémami plní záväzok NATO vyčleniť na obranu aspoň 2 % HDP. Ak by však európske krajiny zvýšili tieto výdavky len o jedno percento, ako navrhuje šéf NATO Mark Rutte, ich spoločný vojenský rozpočet by presiahol 700 miliárd dolárov. A keby pristúpili na požiadavku Donalda Trumpa zvýšiť investície do obrany na 5 % HDP, Európa by na armádu minula dvojnásobok toho, čo Rusko.

Európa sa zbrojeniu nevyhne, varujú tajné služby

Podľa odborníkov sa Európa pravdepodobne nevyhne zvyšovaniu vojenských rozpočtov. Estónska rozviedka vo svojej výročnej správe upozorňuje, že napriek obrovským stratám na bojisku dokáže Rusko svoju armádu modernizovať a posilňovať.

Aj dánska vojenská rozviedka predpokladá, že Moskva bude v nasledujúcich rokoch svoje obranné výdavky ďalej navyšovať. Podľa tamojších spravodajských služieb predstavuje hrozbu najmä scenár, v ktorom Rusko vyhodnotí Európu ako slabú a nerozhodnú. Ak by Kremeľ nadobudol dojem, že Spojené štáty neplánujú zasiahnuť na ochranu svojich európskych spojencov, mohlo by sa v budúcnosti odhodlať k vojenskej agresii aj mimo Ukrajiny.