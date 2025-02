MIMORIADNY ONLINE Rokovania o prímerí na Ukrajine: Účasť Zelenského nie je nevyhnutná, vyhlásil Trump

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

Ukrajinskí vojaci pokračujú v bití nepriateľa. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

18:39 Hasiace práce na novom sarkofágu boli ukončené. Termovízne kontroly zvnútra aj zvonku neodhalili žiadne ďalšie miesta tlenia izolačnej vrstvy. Hasiči však zostávajú v pohotovosti a sú pripravení zasiahnuť v prípade potreby.

18:19 Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nepovažuje za nevyhnutné, aby sa jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj zúčastnil na rokovaniach o ukončení takmer tri roky trvajúcej vojny Ruska na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP. "Nemyslím si, že je veľmi dôležité, aby bol na rokovaniach," povedal Trump v rozhovore pre rozhlasovú sieť Fox News Radio. "Je tam už tri roky. Veľmi sťažuje uzatváranie dohôd," dodal americký prezident.

17:58 Nemecká vláda v piatok opätovne zdôraznila svoju podporu pre Ukrajinu v ozbrojenom konflikte s Ruskom. Tamojšia ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že európski lídri by mali v tejto otázke na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjať väčší tlak s cieľom udržať partnerské vzťahy medzi EÚ a USA. Píše o tom agentúra DPA.

17:34 Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz v piatok vyhlásil, že Kyjev dohodu o nerastných surovinách na Ukrajine podpíše v najbližšej dobe. Pôvodný návrh Bieleho domu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zamietol pre jeho prílišné zameranie na záujmy USA a nedostatočné bezpečnostné záruky pre Kyjev.

17:28 Vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg v piatok vyzdvihol "pozitívne" rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého nazval "odvážnym lídrom". Informuje o tom agentúra AFP.

17:17 Súd v poľskom meste Vroclav v piatok odsúdil na osemročný trest odňatia slobody 51-ročného ukrajinského občana Serhija S. za prípravu sabotáží a podpaľačských útokov v mene ruských tajných služieb. Informuje o tom agentúra PAP a AP.

15:46 Česko chce spolu s ďalšími európskymi krajinami zintenzívniť pomoc brániacej sa Ukrajine. Na sociálnej sieti X to v piatok napísal český prezident Petr Pavel po tom, ako telefonicky hovoril s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. "Práve som hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uistil som ho, že má našu plnú podporu. Veľmi dobre vieme a nezabudneme, kto je v tejto vojne obeťou a kto agresorom. Spolu s ďalšími európskymi štátmi hodláme zintenzívniť našu pomoc Ukrajine v jej statočnom a spravodlivom boji," uviedol Pavel s tým, že Ukrajina nebojuje len za svoju slobodu a bezpečnosť, ale aj za slobodnú a bezpečnú budúcnosť Česka.

14:49 Poľský prezident Andrzej Duda vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zachovanie pokojnej a konštruktívnej spolupráce s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Uviedol to v piatok na sieti X po telefonáte so Zelenským, ktorý označil za úprimný.

14:43 Viac ako 130 ukrajinských mimovládnych organizácií tvrdí, že voľby sú počas vojny "nemožné". "Legitimita ukrajinskej vlády je výlučnou výsadou ukrajinského ľudu," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinských mimovládnych organizácií.

14:02 Ruský vojenský súd v piatok podľa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) odsúdili ôsmich ľudí na minimálne 16 rokov väzenia pre podpaľačstvo riadené ukrajinskými tajnými službami. Informuje o tom agentúra AFP.

13:35 Podľa prieskumu 63 % Ukrajincov schvaľuje Zelenského za prezidenta.

12:50 Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho jednotky zabrali v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny ďalšie dve dediny. Informuje o tom agentúra TASS a AFP. Obsadené dediny Nadeždynka a Novosilka sa nachádzajú v Doneckej oblasti približne desať kilometrov východne od hraníc s Dnepropetrovskou oblasťou.

12:00 Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, kľúčový spojenec Ruska, v piatok vyhlásil, že Spojené štáty sa zrejme pokúšajú vraziť klin medzi Moskvu a Peking. Informovala o tom agentúra AFP. "Zdá sa mi, že sa snažia postaviť Rusov proti Číňanom. Rusi to nesmú dovoliť," povedal Lukašenko vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária. Uviedol tiež, že prípadná dohoda o ukončení konfliktu na Ukrajine by mohla priniesť Bielorusku pozitíva i negatíva.

11:11 Nemecký opozičný líder Friedrich Merz v piatok uviedol, že je šokovaný vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o ruskej invázii na Ukrajinu. Trump v stredu označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "diktátora bez volieb", ktorý by sa "mal poponáhľať, inak mu nezostane žiadna krajina". Píše agentúra DPA. Ukrajinu Trump obvinil z vypuknutia vojny napriek tomu, že agresorom je Rusko. Kyjev sa podľa neho mal s Moskvou dohodnúť. Ukrajinský líder predtým v utorok obvinil Trumpa, že žije v dezinformačnom priestore, ktorý vytvorilo Rusko.

10:45 Rusko chce vyhlásiť „víťazstvo“ nad Ukrajinou 24. februára, tvrdí ukrajinská spravodajská služba.

9:16 Európska únia navrhuje navýšiť vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa už tri roky bráni ruskej invázii. Balík vojenskej pomoci v hodnote najmenej šesť miliárd eur by mal obsahovať všetko od 1,5 milióna delostreleckých granátov až po systémy protivzdušnej obrany, informoval bruselský server Politico. Cieľom je ukázať podporu Kyjevu, zatiaľ čo Spojené štáty a Rusko plánujú začať rozhovory o ukončení vojny.

8:00 Ukrajina spúšťa nový model dodávok na doručovanie bezpilotných lietadiel do prvej línie v priebehu niekoľkých týždňov a nie mesiacov, oznámil minister obrany Rustem Umerov 20. februára.

⚡️ Ukraine launching faster drone supply model for military.



7:16 Kedy sa prípadná schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom uskutoční bude do veľkej miery závisieť od toho, či sa podarí dosiahnuť nejaký pokrok v otázke ukončenia vojny na Ukrajine. Povedal to vo štvrtok šéf americkej diplomacie Marco Rubio. V v rozhovore s novinárkou Catherine Herridgeovou odvysielanom na sieti X Rubio tiež prezradil, že Trump je na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého označil za diktátora, veľmi nazlostený, píše agentúra Reuters."Jediný spôsob je otestovať ich, v podstate ich osloviť a povedať: 'Dobre, myslíte to s ukončením vojny vážne? A ak áno, aké sú vaše požiadavky? Líšia sa vaše verejné požiadavky a vaše súkromné požiadavky?" priblížil Rubio. Delegácie v Rijáde sa podľa neho dohodli iba na tom, že budú "hovoriť o mieri"

6:32 Spojené štáty pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu odmietajú označiť Rusko za agresora vo vyhlásení skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, napísal denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na piatich západných predstaviteľov. Podľa agentúry Reuters Spojené štáty tiež tento rok nechcú byť spolupredkladateľom rezolúcie OSN, ktorá odsudzuje ruskú agresiu a vyzýva na zachovanie ukrajinskej územnej celistvosti. Hlasovať sa o nej má v pondelok 24. februára, keď od začiatku ruskej invázie uplynú tri roky. Jedným z predkladateľov rezolúcie je Česká republika.

6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj bol zvolený v slobodných voľbách - na rozdiel od šéfa Kremľa Vladimira Putina. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nazval Zelenského "diktátorom bez volieb". Macron tiež povedal, že Francúzsko vstupuje do novej éry a musí posilniť svoju bezpečnosť. Informuje správa agentúry AFP. "Som presvedčený, že vstupujeme do novej éry. Prinúti nás robiť rozhodnutia," uviedol Macron, keď odpovedal na otázky francúzskej verejnosti na sociálnych sieťach. "My Európania musíme zvýšiť naše vojnové úsilie," dodal.

Trump telefonoval s Putinom

Rokovania v Juhoafrickej republike sa konajú v čase zvýšeného napätia v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom vyvolané komentármi prezidenta USA Donalda Trumpa a rusko-americkou schôdzkou v Saudskej Arábii, na ktoré Ukrajina ani zástupcovia Európy neboli prizvaní. Trump predtým takisto telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým sa onedlho plánuje aj osobne stretnúť.

"Z rozhovorov s Američanmi sme pochopili, že (Rusi) sa svojich cieľov nevzdali. Chcú získať čo najviac a ešte k tomu pridať niečo navyše," upozornila Kallasová. Varovala, že "ak dáme agresorovi všetko, čo má na podnose, vyšleme tým signál všetkým agresorom na svete, že to môžu urobiť tiež". Niektoré nemenované krajiny sa však podľa jej slov teraz príliš sústreďujú na sprostredkovanie mierových rokovaní, hoci by mohli vyvíjať politický a hospodársky tlak na Rusko, aby vojnu ukončilo. "Momentálne sa trochu prehliada, že Rusko v skutočnosti nechce mier," poznamenala šéfka diplomacie EÚ s tým, že pozornosť by sa mala naďalej zameriavať na podporu Ukrajiny, pretože čím je podľa nej "silnejšia na bojisku, tým silnejšia je za rokovacím stolom".

Trump v stredu označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "diktátora bez volieb", ktorý by sa "mal poponáhľať, inak mu nezostane žiadna krajina". V tejto súvislosti nepodložene tvrdil, že Zelenskému dôverujú len štyri percentá Ukrajincov. Z ukrajinských prieskumov verejnej mienky pritom vyplýva, že Zelenskyj má dôveru viac než 50 percent obyvateľov Ukrajiny. Ukrajinský líder predtým v utorok obvinil Trumpa, že žije v dezinformačnom priestore, ktorý vytvorilo Rusko. "Keď som to počula, najprv som si pomyslela: aha, asi si to pletie, pretože diktátor je očividne (ruský prezident Vladimir) Putin," uviedla Kallasová na margo vyjadrení Trumpa. Zelenskyj je podľa jej slov lídrom zvoleným v spravodlivých a slobodných voľbách.

Zelenského päťročné funkčné obdobie v úrade sa malo pôvodne skončiť v roku 2024. Parlament mu ho ale predĺžil z dôvodu vojnového stavu, v čase ktorého je na Ukrajine podľa jej zákonov výslovne zakázané usporiadať prezidentské či parlamentné voľby. Kallasová sa na okraj summitu v Johannesburgu vyjadrila sa aj k myšlienke vyslať mierové sily na Ukrajinu, o ktorej tento týždeň na neformálnych summitoch v Paríži hovorili európski lídri. Vysoká predstaviteľka EÚ takéto diskusie považuje pred uzavretím prímeria na Ukrajine za predčasné. Ukrajina podľa nej potrebuje skôr konkrétne bezpečnostné záruky, že Rusko na ňu už nezaútočí. História podľa Kallasovej ukázala, že prímeria boli len príležitosťou na "preskupenie a prezbrojenie".