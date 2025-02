Zabil seba a dvoch ľudí! Martin (†21) mal auto len pár dní: MRAZIVÉ, čo napísal pár dní pred tragédiou

(Zdroj: Policie ČR, Facebook/M.K.)

Traja mladí ľudia zomreli v stredu (12. 2.) večer pri zrážke troch osobných áut na obchvate Opavy. "Dvadsaťdvaročný vodič osobného vozidla VW Golf mal pri predbiehaní druhého vozidla Subaru idúceho v rovnakom jazdnom pruhu, ktoré riadila šesťdesiatšesťročná žena, prejsť do protismeru. V tomto čase miestom prechádzala 19-ročná vodička vozidla značky Seat. Pri tomto nebezpečnom predbiehaní mal vodič ísť rýchlosťou okolo 200 kilometrov za hodinu," povedal hovorca opavskej polície Ján Segsulka. Golf a Seat sa následne čelne zrazili, vodička Subaru reagovala strhnutím riadenia a vyšla mimo vozovku.

Na mieste zomrel vodič vozidla VW Golf, jeho 20-ročný spolujazdec a vodička automobilu Seat. Ďalšie vážne zranenia utrpela vodička vozidla Subaru a spolujazdkyňa z vozidla Seat, ktorá bola letecky trasportovaná do nemocnice. "Opavskí kriminalisti začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu usmrtenia z nedbanlivosti," povedal. Okolnosti havárie vyšetruje polícia. Cesta I / 11 bola kvôli nehode viac ako 16 hodín uzavretá, premávku sa podarilo obnoviť až vo štvrtok okolo 13.00 h.

Mrazivý odkaz, mladík mal mať auto len štyri dni

Martin K. z Opavy, ktorý šoféroval Golf a rútil sa po ceste šialenou rýchlosťou, si mal zaobstarať auto iba štyri dni pred osudnou tragédiou. Ako približujú Novinky.cz, medzi svojimi priateľmi sa navyše netajil obdivom k športovým vozidlám a údajne ho zaujímali aj nelegálne preteky. "To auto mu vydržalo 4 dni a dopadlo to takto. To asi ďalší komentár nepotrebuje," komentoval smrteľnú nehodu jeden človek na sociálnej sieti. "Domachrované," napísal jeden z tých ešte slušnejšie diskutujúcich na sociálnej sieti. "Ak to bol on, tak mu tá nová strela dlho nevydržala," napísal ďalší.

Nepríjemné pocity vzbudzuje aj jeho odkaz, ktorý napísal na sociálnej sieti pár dní pri fotke svojho nového auta - "Drive or die", v preklade "Šoféruj, alebo zomri". "Vybral si to druhé a zabil nevinných ľudí," napísal po tragédii jeden v komentári. Mladík pritom ešte pred vianočnými sviatkami napísal, že "čas strávený s rodinou je to najdôležitejšie, čo máme." Diskutujúci sa však nevyhli irónii, že Martin ten vzácny čas kvôli svojej riskatnej jazde iným rodinám vzal.