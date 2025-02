Trump verí Putinovi! Dôveruje mu v otázke vojny na Ukrajine a v tom, že si želá mier

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

"Myslím, že by mi povedal, keby (mier) nechcel," povedal Trump o Putinovi. Ukrajina, ktorá sa obáva, že bude v dialógu s Moskvou odsunutá na vedľajšiu koľaj, sa podľa Trumpa zúčastní na rokovaní o konci vojny s Ruskom, píše agentúra AFP. Na otázku novinárov v Bielom dome ohľadom možného návratu Ruska do skupiny G7 Trump odpovedal, že by bol rád, keby sa tak stalo. "Myslím, že bola chyba (Rusko) vyhodiť," vyhlásil republikánsky prezident. Rusko bolo členom klubu vyspelých ekonomík G7, vtedy známeho ako G8, kým nebola Moskva vylúčená po tom, čo v roku 2014 anektovala ukrajinský polostrov Krym.

archívne video

Premiér ponúka Slovensko na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Staronový americký prezident tiež podľa AFP novinárom oznámil, že chce viesť rokovania s Čínou a Ruskom o jadrovom odzbrojení a o znížení výdavkov na obranu všetkých troch mocností na polovicu. Zvažuje usporiadanie summitu s Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, len čo sa "veci trochu upokoja". Trump v stredu oznámil, že si s šéfom Kremľa telefonoval a obaja politici sa dohodli na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo na príkaz Putina pred takmer tromi rokmi. Trump sa s Putinom plánuje stretnúť v Saudskej Arábii.