Iránsky prezident tvrdí, že USA blokujú Iráncom prístup k základným potrebám

"Prečo blokujete ľuďom prístup k jedlu, vode a liekom?" povedal Pezeškiján. "Nemôžu nám zatarasiť cestu, my si nájdeme cestu," dodal. Irán dlhodobo tvrdí, že americké sankcie bránia dodávkam základných zdravotníckych výrobkov. Podľa USA sa ich sankcie nezameriavajú na zdravotnícke potreby.

Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu obnovil politiku "maximálneho tlaku" voči Iránu pre obavy, že Teherán sa snaží vyvinúť jadrové zbrane. Irán to neustále popiera. Trumpova administratíva tento mesiac oznámila nové sankcie na prepravu iránskej ropy v hodnote stoviek miliónov dolárov do Číny. Ide o súčasť jeho zámeru "znížiť vývoz ropy z Iránu na nulu" a "zmeniť alebo zrušiť výnimky zo sankcií".

Vývoj jadrových zbraní

Americký prezident v pondelok v rozhovore naznačil, že zastaviť iránsky vývoj jadrových zbraní by sa dalo buď "bombami", alebo dohodou. "Rád by som s nimi uzavrel dohodu bez toho, aby sme ich bombardovali," povedal Trump pre stanicu Fox News.

Pezeškiján v reakcii uviedol, že "oni (USA) s nami nechcú hovoriť, oni chcú, aby sme boli ponížení... a my nebudeme". "Sme schopní vyriešiť mnoho našich vlastných problémov spoliehajúc sa na naše vlastné sily," dodal.

Najvyšší vodca vyzval vládu, aby nerokovala s USA

Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval v piatok vládu, aby nerokovala so Spojenými štátmi. Podľa jeho slov skúsenosti ukazujú, že rozhovory s Washingtonom nie sú "múdre, rozumné ani čestné". Chameneí v stredu vyzval na rozvoj iránskych vojenských spôsobilostí na "obranu krajiny pred zločincami".