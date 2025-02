WHO spustila platformu na bezplatné poskytovanie onkologických liekov pre deti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok spustila novú platformu na bezplatné poskytovanie onkologických liekov pre tisícky detí žijúcich v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Prvé lieky už boli v rámci pilotnej fázy projektu dodané do Mongolska a Uzbekistanu, ďalšie zásielky sa plánujú do Ekvádoru, Jordánska, Nepálu a Zambie. TASR o tom informuje s odvolaním sa agentúru AFP.