Školy na 4 gréckych ostrovoch zostanú zatvorené aj budúci týždeň

Úrady v Aténach uviedli, že školy na ostrovoch Santorini, Amorgos, Anafi a Ios zostanú zatvorené až do 14. februára. Od začiatku mesiaca zaznamenali na týchto ostrovoch vyše 800 otrasov s magnitúdou tri a viac. V dôsledku toho opustila Santorini väčšina obyvateľov i návštevníkov.

Počet zemetrasení sa znížil, no aj napriek tomu zaznamenal aténsky geodynamický inštitút v sobotu ďalších 11 otrasov s magnitúdou viac ako štyri. Najsilnejšie zemetrasenie dosiahlo hodnotu 4,9. Odborníci však nevylučujú možnosť, že by mohlo dôjsť k silnejším otrasom. Doposiaľ neboli hlásené žiadne zranenia osôb ani vážnejšie škody. Úrady ale preventívne nasadili do oblasti záchranné tímy.

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis počas piatkovej návštevy ostrova Santorini kontroloval mechanizmy pre mimoriadne situácie a oznámil uvoľnenie financií vo výške troch miliónov eur na vybudovanie núdzovej evakuačnej trasy v južnej časti tohto ostrova. "Pripravujeme sa na to najhoršie a zároveň dúfame v najlepšie. Presne toto musí robiť seriózny a organizovaný štát," povedal Mitsotakis pri stretnutí s miestnymi predstaviteľmi. Zároveň však uviedol, že seizmická aktivita nepredstavuje "bezprostredné nebezpečenstvo".

Územie Grécka sa nachádza na viacerých tektonických zlomoch a zemetrasenia sú tu pomerne bežné. Ostrov Santorini je jednou z najpopulárnejších gréckych turistických destinácií. Má len 15 500 stálych obyvateľov, ale v roku 2023 ho navštívilo 3,4 milióna turistov.