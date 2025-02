Podľa uniknutých správ Meloniovej spolustraníci zosmiešňovali Salviniho

Giorgia Meloniová (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

V skupine na platforme WhatsApp Salviniho nazývali "smiešnym", "neschopným", "povrchným" a "bezradným". Členmi skupiny boli aj vysokopostavení členovia strany Bratia Talianska (Fratelli di Italia - FdI), ktorej predsedníčkou je Meloniová.

Správy v novej knihe "Fratelli di chat" (Bratia četu) zverejnil novinár Giacomo Salvini, ktorý ju predstavil v piatok. S pravicovým politikom sú menovci.

archívne video

Boris Kollár informuje o spolupráci s Matteom Salvinim

Niektorí v knihe citovaní straníci sú dnes ministrami alebo zastávajú dôležité posty vo vláde. Väčšina správ bola napísaná ešte pred vznikom koaličnej vlády v roku 2022, v ktorej sú FdI, Liga a Forza Italia. Autor knihy ich datuje do obdobia, keď sa Bratia Talianska ešte ako malá strana snažili získať rovnakých voličov, ako má Liga. Niektorí členovia FdI uviedli, že sa proti zverejneniu správ budú súdne brániť.

Pokračovanie v spolupráci

Meloniová v piatok na sieti X zverejnila fotografiu, na ktorej ju Salvini drží za rameno a obaja sa smejú. V popise uviedla, že táto "vynútená kontroverzia nepoškodí ich vzťah". "S Matteom sme čelili množstvu výziev a budeme pokračovať v spolupráci, verne, odhodlane a pre dobro Talianska," uviedla.

Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto. Con Matteo Salvini abbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia.



La stima nei suoi confronti è nei… pic.twitter.com/VyRXxkg4Bd — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 7, 2025

Podľa Mattea Salviniho "nebolo príjemné niektoré veci čítať", ale boli vtedy "na rôznych frontoch". "Samozrejme, pokiaľ by určité poznámky spravili naši spojenci teraz, keď spolu vládneme, to by bol iný prípad," uviedol Salvini pre agentúru ANSA.