Francúzsky premiér Bayrou vyzval na celoštátnu debatu o migrácii a občianstve

Bayrou reagoval na štvrtkové vyhlásenie ministra spravodlivosti Géralda Darmanina, podľa ktorého by sa malo v ústave zrušiť automatické udeľovanie občianstva pre každého, kto sa narodil na území Francúzska podľa právnej zásady "ius soli", čiže právo pôdy. Podľa premiéra by diskusia len o tejto otázke bola "priúzka" a vyzval na širšiu debatu o občianstve.

"Je zjavné, že táto otázka kvasí už roky," povedal Bayrou pre televíziu RMC. "Čo znamená byť Francúzom? Aké práva vám to dáva? Aké povinnosti to od vás vyžaduje? Aké výhody získavate?" pokračoval. Dodal, že je potrebné vypracovať plán, ako túto debatu zorganizovať, no nemala by sa stále odkladať.

Bayrou koncom januára uviedol, že vo Francúzsku narastá pocit, že ho "zaplavujú" prisťahovalci. Migráciu zo zahraničia označil za "pozitívnu" v prípade, že je "primeraná" k počtu obyvateľov danej krajiny. Za tieto výroky si vyslúžil ostrú kritiku ľavicovej opozície, ale aj svojich centristických spojencov. Naopak ho ocenili niektorí konzervatívni či krajne pravicoví poslanci.

Téma automaticky udeľovaného občianstva podľa právnej zásady "ius soli" sa dostala do popredia pre situáciu na ostrove Mayotte. Toto francúzske zámorské územie v Indickom oceáne zažíva masový prílev migrantov zo susedných Komorských ostrovov.

Francúzsky parlament vo štvrtok odhlasoval obmedzenie platnosti "ius soli" výlučne na ostrove. Minister Darmanin následne vyslovil myšlienku, že toto právo zakotvené v ústave by sa malo prehodnotiť, a to buď v prezidentských voľbách v roku 2027 alebo v referende.