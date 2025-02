Hanba v talianskych Alpách: Slováci nechali 6-ročné dievčatko bez dozoru, zatiaľ si užívali lyžovačku!

(Zdroj: Getty Images)

Veliteľ talianskych karabinierov uviedol, že tento „prípad by sa nemal podceňovať“ a zdôraznil dôležitosť dohľadu nad malými deťmi. Prípad skončil bez vážnych dôsledkov, no nemusí to byť pravidlom, informovali talianske médiá.

Podľa dostupných informácií malo byť dieťa spozorované návštevníkmi svahu v blízkosti prístrešku a bez dohľadu dospelého. Rodičia sa údajne rozhodli opustiť dieťa na verejnom priestranstve a išli lyžovať. Dúfali, že dieťa bez dozoru ich bude poslušne čakať. Po viac ako dvoch hodinách ich ale na kopci čakalo nepríjemné prekvapenie.

Dieťa bolo v sprievode dvoch vojakov, ktorí boli zamestnaní pre príslušnú oblasť Monte Elmo. Talianska polícia upozorňuje aj na fakt, že tento prípad nie je ojedinelý a často sa stretávajú s prípadmi, že dieťa nechajú rodičia opustené na verejných miestach a podceňujú nebezpečenstvo alebo sa rozhodnú uprednostniť vlastné potreby a zábavu pred bezpečnosťou svojich detí. „Tento jav, ktorý odráža alarmujúci deficit rodičovských práv a povinností môže mať veľmi vážne následky a to z hľadiska bezprostredných rizík pre maloletých, ako aj pre ich emocionálny vývoj,“ dodal veliteľ karabinierov.