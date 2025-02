V závode v Salzburgu vypukol rozsiahly požiar: Nasadili až 200 hasičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa rozhlasovej stanice utrpeli pri požiari zranenia dvaja ľudia, ktorých museli hospitalizovať. Na mieste ošetrili záchranári najmenej 12 ďalších pracovníkov závodu, uvádza portál Puls24.at.

Pre hasičov pritom najväčšiu výzvu predstavujú najmä chemikálie, ktoré spoločnosť skladovala. Okolité ulice boli preto nútení z bezpečnostných dôvodov uzavrieť, a do hasenia požiaru sa zapojili aj špecialisti na chemické látky a drony, dodáva portál.

Der Brand bei einem Beschlägehersteller in der Stadt Salzburg ist in den frühen Morgenstunden des Freitag unter Kontrolle gebracht worden. https://t.co/SIOgstNn5G — oe24.at (@oe24at) February 7, 2025

Agentúra dodáva, že požiar sa doposiaľ nepodarilo zlikvidovať zásah môže trvať ešte niekoľko hodín. Na mieste sú aj jednotky polície a rakúsky Červený kríž, píše APA.