Trump nariadil preskúmať financovanie neziskových organizácií

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)

Trumpove kroky sú súčasťou jeho širších snáh obmedziť vládne výdavky a zoštíhliť štátnu správu, čím poveril miliardára Elona Muska.

Premiér: Víťazstvo Donalda Trumpa je prehrou liberalizmu (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Musk sa zameral na USAID

Jednou z prvých agentúr, na ktorú sa Musk zameral, je práve USAID, ktorá funguje od 60. rokov minulého storočia a poskytuje rozsiahlu pomoc v zahraničí, okrem iného po prírodných katastrofách, na projekty bojujúce s chudobou či ochraňujúce životné prostredie.

Rozhodnutie ukončiť postupne činnosť USAID podľa denníka The New York Times (NYT) viedlo napríklad k tomu, že tisíce ľudí v mnohých krajinách sveta, ktorí sa ako dobrovoľníci podieľajú na testoch nových liekov a zdravotníckych prístrojov, už nie sú sledovaní odborníkmi a nemajú prístup k ich starostlivosti, pretože výskum financovala práve USAID. Týka sa to okrem iného štúdií liekov proti malárii, cholere, tuberkulóze alebo HIV.