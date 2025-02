Mierový plán pre Ukrajinu je v ohrození: Moskva hovorí o podvode! Obvinila Západ zo zneužitia situácie

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Ruska Marija Zacharovová (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

MOSKVA - Rusko odmieta akékoľvek zmrazenie konfliktu na Ukrajine či dočasné prímerie, keďže by to podľa neho len posilnilo vojenské kapacity Kyjeva. Na brífingu to vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informovala agentúra TASS.