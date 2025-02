Nech tí, ktorí odsúdili Trumpove návrhy ku Gaze, prinesú vlastné riešenia, uviedol Rubio

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

SANTO DOMINGO - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok uviedol, že krajiny, ktoré odsúdili návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa o vysídlení Palestínčanov z vojnou poničeného Pásma Gazy, by mali samy urobiť prvý krok a začať pomáhať zničeným palestínskym územiam. Informuje o tom agentúra AFP.

Arabské krajiny a predstavitelia Palestínskej samosprávy kritizovali Trumpov návrh o presídlení viac ako dvoch miliónov Palestínčanov z Pásma Gazy. Rubio zdôraznil, že Trump ponúkol obnovu oblasti, ktorá je v súčasnosti neobývateľná. Jeho kontroverzné poznámky mali podľa Rubia povzbudiť ostatné krajiny, ktoré majú technologické aj ekonomické možnosti, aby s povojnovou obnovou pomohli.

archívne video

Miriam Lexmann v EP o vzťahoch medzi EÚ a USA po volebnom víťazstve Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Prezident Trump ponúkol, že bude súčasťou riešenia," povedal Rubio novinárom v Dominikánskej republike. "Ak nejaké krajiny vystúpia a vyriešia to samy, bude to skvelé, ale zjavne sa do toho nikto nehrnie," dodal.

Podľa Rubia sú na Blízkom východe krajiny, ktoré sa obávajú o osud Palestínčanov. Tie by podľa amerického ministra zahraničných vecí mali vystúpiť a predložiť svoje návrhy riešení.