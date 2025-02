Trump to povedal jasne: Pri plánoch s Gazou sa niet kam ponáhľať

Donald Trump chce prevziať kontrolu nad pásmom Gazy. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Trump novinárom v Bielom dome po stretnutí s japonským premiérom Šigeruom Išibom povedal, že v otázke Gazy sa "nie je absolútne kam ponáhľať". Nad bezpečnosťou v Gaze by podľa neho mal dohliadať aj v rámci plánu Izrael. A hoci z jeho predchádzajúcich vyjadrení vyplynulo, že by do oblasti vyslal aj amerických vojakov, teraz to vylúčil. "Nehovoríme o vojakoch, nič podobné, ale myslím si, že len to, že by sme tam boli a investovali, už to by podľa mňa výrazne prispelo k nastoleniu mieru," dodal Trump.

archívne video

Fico kritizuje Európsku radu, že nemá postoj k situácii v Pásme Gazy (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Podľa amerického prezidenta by jeho plán do oblasti mohol "priniesť stabilitu za málo peňazí". Trump v utorok prejavil záujem prebrať kontrolu nad palestínskou enklávou s cieľom zabezpečiť jej povojnovú obnovu. Podľa neho by Spojené štáty v Pásme Gazy zbúrali zničené budovy a zabezpečili tam hospodársky rozvoj. Súčasťou plánu je tiež vysídlenie Palestínčanov do okolitých krajín. Návrh amerického prezidenta rázne odmietli napríklad Turecko, Jordánsko, Egypt, Nemecko alebo Francúzsko.