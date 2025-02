Keňa nasadila ďalších 144 policajtov: Ide o bezpečnostnú misiu na Haiti

Kenskí policajti (Zdroj: TASR/AP/Marckinson Pierre)

NAIROBI - Keňa vo štvrtok oznámila navýšenie počtu príslušníkov polície zapojených do medzinárodnej bezpečnostnej misie na Haiti o 144 policajtov. Na ostrove ich má dokopy už vyše 700, informuje agentúra AFP.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok oznámila pozastavenie svojich príspevkov na chod bezpečnostnej misie na Haiti. Ministerstvo zahraničných vecí USA však v stredu udelilo Haiti výnimku na väčšinu finančnej podpory. Kenské ministerstvo vnútra pre agentúru AFP potvrdilo, že v utorok ráno na Haiti nasadilo 144 policajtov, čím sa ich počet na ostrove zvýšil na viac ako 700. V novom kontingente je 120 mužov a 24 žien.

"Sme nepretržite v kontakte s OSN a krajinami, ktoré podporujú túto misiu vrátane Spojených štátov. Ich podpora vo forme vybavenia a financií je nedoceniteľná," uviedlo kenské ministerstvo vnútra. Mnohonárodná bezpečnostná policajná misia funguje na Haiti pod záštitou OSN a vedením Kene od roku 2023. V dôsledku násilia zapríčineného gangmi prišlo v roku 2024 o život viac ako 5600 ľudí a vyše milióna ich bolo nútených opustiť svoje domovy. Generálny tajomník OSN António Guterres v januári vyhlásil, že pre navýšenie efektivity misie treba viac príspevkov od členských krajín. Haiti v súčasnosti nemá prezidenta ani parlament a vládne tam dočasná vláda, ktorá však nie je schopná efektívne riešiť všetky problémy.