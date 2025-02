Eurobankovky prejdú výraznou zmenou: Úplne nový vzhľad! TOTO sú finálne motívy

(Zdroj: Getty Images)

FRANKFURT NAD MOHANOM – Európska centrálna banka (ECB) ukončila výber motívov na eurobankovky. Do užšieho výberu sa dostali dve témy a to „Európska kultúra: spoločné kultúrne priestory“ a „Rieky a vtáky: odolnosť v rozmanitosti“. Do procesu výberu bola zapojená široká verejnosť, ale aj skupiny odborníkov.