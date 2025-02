Donald Trump pozastavil clá na tovar z Mexika: To vyšle na hranice 10-tisíc vojakov

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

MEXIKO - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok po rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uviedla, že plánované clá na mexický dovoz tovaru do Spojených štátov sa na mesiac pozastavujú, čo potvrdil aj Biely dom. Dodala, že Mexiko posilní svoju severnú hranicu a nasadí tam 10.000 vojakov s cieľom zabrániť pašovaniu drog - najmä fentanylu - z Mexika do USA. Informuje správa agentúr AP, DPA a portálu Politico.

"USA sa zaväzujú pracovať na zastavení pašovania vysoko výkonných zbraní do Mexika," uviedla prezidentka na sieti X, kde oznámila pozastavenie ciel. Dodala, že obe krajiny budú pokračovať v rozhovoroch o bezpečnosti a obchode. Americký prezident na svojej sociálnej platforme Truth Social uviedol, že mal "veľmi priateľský" rozhovor so Sheinbaumovou a obaja sa dohodli na pozastavení ciel a nasadení vojakov na hraniciach, píše DPA. "Títo vojaci budú špeciálne určení na zastavenie prílevu fentanylu a nelegálnych migrantov do našej krajiny," napísal Trump.

archívne video

Kamenický v Bruseli o vzťahoch EÚ s novou vládou Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Počas mesačného pozastavenia sa podľa Trumpovho statusu stretnú americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick a vysokí predstavitelia Mexika, aby sa pokúsili vyriešiť tieto problémy. Trump dodal, že na rokovaniach s mexickou prezidentkou sa pokúsia dosiahnuť dohodu medzi USA a Mexikom. Trump v sobotu oznámil zavedenie ciel na tovar z Mexika, Kanady a Číny s platnosťou od utorka. Kanada následne oznámila zavedenie ciel na tovar z USA a mexická prezidentka tiež avizovala odvetné opatrenie. Peking podľa čínskeho ministerstva obchodu zase plánuje podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).

Aký je cieľ?

Biely dom uviedol, že cieľom ciel je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť príjmy. Trump o clách v pondelok diskutoval aj s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a na pondelok majú naplánovaný ďalší rozhovor. Biely dom však tvrdí, že rokovania s Kanadou neprebiehajú tak dobre. Americký prezident tvrdí, že clá sa týkajú "drogovej vojny" spôsobenej opiátmi, ktoré podľa jeho slov prúdia cez hranice Mexika a Kanady. Podľa údajov americkej vlády prichádza z Kanady do USA len minimálne množstvo drog, čo v sobotu povedal aj kanadský premiér, podľa ktorého z Kanady pochádza menej než percento vysoko návykovej omamnej látky fentanyl, ktorá sa dostáva do USA.