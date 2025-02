Pobaltské štáty musia niesť zodpovednosť za bezpečnosť regiónu a Baltského mora, uviedol predseda poľského Sejmu

Szymon Holownia (Zdroj: X/BeataDzili)

Holownia pricestoval do Estónska, aby sa stretol so svojimi náprotivkami z Lotyšska, Litvy, Estónska, Fínska a Ukrajiny, ktorá sa na rokovania zapojila prostredníctvom videohovoru. Stretnutie bolo pokračovaním júnových rozhovorov v poľskom Bialystoku, kde predstavitelia krajín diskutovali o posilnení európskej bezpečnosti. Rokovania v estónskom meste Tartu sa zamerali na program NATO s názvom Baltic Sentry, ktorý bol nedávno spustený v reakcii na sériu poškodení podmorských energetických a dátových káblov. Cieľom tejto iniciatívy je zabrániť podobným incidentom v budúcnosti.

archívne video

Poľsko o žiadosti o prelet klame, malo by sa ospravedlniť (Zdroj: TASR)

Holownia zdôraznil, že program by sa mal stať trvalou súčasťou regionálnej bezpečnostnej politiky a upozornil na potrebu opatrení voči tzv. ruskej tieňovej flotile. Výraz "tieňová flotila" sa používa pre lode, ktoré prepravujú ropu a ropné produkty z Ruska v rozpore so sankciami voči tejto krajine. "Ak sa páchatelia prispôsobujú a vyvíjajú nové stratégie, musíme urobiť to isté, predvídať ich kroky a byť pripravení reagovať," povedal Holownia.

Témou diskusie bol aj projekt Rail Baltica

Témou diskusie bol aj projekt Rail Baltica, najväčšia železničná infraštruktúrna iniciatíva v histórii pobaltského regiónu. Táto trať má spojiť mestá Varšava, Kaunas, Vilnius, Panevežys, Rigu, Pärnu a Tallinn. Podľa Holowniu by krajiny mali využiť túto dopravnú trasu aj na posilnenie vojenskej mobility. Zástupcovia vyjadrili svoju dlhodobú podporu Ukrajine a Holownia potvrdil podporu Varšavy pri otváraní prvých kapitol prístupového procesu Ukrajiny do EÚ. Litva sa zároveň zaviazala vynaložiť na obranu päť percent HDP, čím by sa zaradila medzi najväčších prispievateľov v NATO spolu s Poľskom. Varšava v tomto roku vyčlení na obranu 4,7 percenta HDP, pričom minimálna vyžadovaná úroveň výdavkov v rámci aliancie je dve percentá.