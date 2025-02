Zúfalí chovatelia opíc si nevedeli rady viac ako dva mesiace! Utečené makaky chytali na sušienky a sendviče

O bizarnom prípade informoval zahraničný The Guardian. Všetko sa odohralo v malom mestečku Yemassee v Južnej Karolíne. Po viac ako dvoch mesiacoch sa odborníkom na túto zver podarilo odchytiť všetky utečené kusy. Celkom ich bolo 43, čo svedčí o tom, že to naozaj nebola prechádzka ružovým sadom. Útek zaznamenali ešte v novembri minulého roka.

All 43 monkeys that had escaped a South Carolina research center towards the end of last year have been safely recaptured, the Yemassee Police Department announced Friday. https://t.co/UtlmjoRaZE



Photo: Casey Hillman pic.twitter.com/EQq1GFOc38