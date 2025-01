Európska komisia podáva Moldavsku pomocnú ruku: Ponúka balík energetickej pomoci

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Komisia spresnila, že prostredníctvom tohto balíka je EÚ pripravená financovať nákup a prepravu zemného plynu do separatistického regiónu Podnestersko, aby pomohla obnoviť elektrickú energiu a vykurovanie pre viac ako 350.000 obyvateľov regiónu najneskôr do 10. februára. Balík pomoci pomôže zaistiť dodávky elektriny z ľavého brehu Dnestra, z Podnesterska, na pravý breh rieky. Prostredníctvom tejto finančnej pomoci by mohlo Moldavsko nakupovať plyn od poskytovateľov na Ukrajine a na európskom trhu.

350-tisíc obyvateľov Podnesterska je "ponechaných v tme a chlade"

Okrem uľahčenia nákupu a prepravy plynu do Podnesterska sa EÚ zaviazala, že v najbližších týždňoch poskytne balík finančnej podpory pre Moldavsko s cieľom zmierniť sociálne dôsledky energetickej krízy pre občanov krajiny a stanoviť základy pre dlhodobú energetickú odolnosť a hospodársky rast v Moldavsku.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že uprostred zimy je vyše 350.000 obyvateľov Podnesterska "ponechaných v tme a chlade", pretože Rusko sa rozhodlo zastaviť dodávky plynu. "Ťažké časy však odhaľujú skutočných priateľov. Preto ponúkame záchranné lano. Dodáme plyn obyvateľom Podnesterska a obnovíme ich prístup k elektrine a vykurovaniu," odkázala šéfka EK.

Pomocný balík zabráni ďalšiemu zhoršovaniu humanitárnej situácie

Balík EÚ na riešenie moldavskej energetickej krízy prichádza v čase, keď Podnestersko prechádza energetickou krízou. Od 1. januára spoločnosť Gazprom nedodržiava svoje zmluvné záväzky dodávať plyn do tohto regiónu, čo má obrovské hospodárske a sociálne dôsledky pre obyvateľov Moldavska a Podnesterska. V dôsledku toho sa Podnestersko spolieha len na zásoby uhlia a plynu pre zásobovanie obyvateľov elektrinou a teplom, čo nepostačuje na pokrytie ich potrieb. Pomocný balík EÚ zabráni ďalšiemu zhoršovaniu humanitárnej situácie a poskytne zemný plyn na pokrytie okamžitých potrieb. Únia skúma aj možnosť poskytnúť podporu prostredníctvom dodávok uhlia z Ukrajiny pre tepelné elektrárne v Podnestersku.

EÚ okrem uľahčenia nákupu a prepravy plynu podporila aj posilnenie prepravnej kapacity pozdĺž celej trasy dodávok plynu z Bulharska a Rumunska do vstupných bodov moldavskej plynárenskej prepravnej sústavy. EÚ moldavskému energetickému systému na roky 2021 až 2024 už poskytla priamu rozpočtovú podporu vo výške 240 miliónov eur. Tá je určená na pomoc najzraniteľnejším ľuďom a vo vykurovacej sezóne 2023 - 2024 vyše 750.000 moldavských domácností využilo kompenzáciu prostredníctvom Fondu na zníženie energetickej zraniteľnosti (EVRF) podporovaného EÚ.