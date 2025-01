Taliansko údajne obnoví kontroverznú prepravu migrantov do Albánska

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

RÍM – Taliansko znova pripravuje presun migrantov zachránených v Stredozemnom mori do Albánska. Predošlé pokusy umiestniť ich do tamojších centier počas spracovania žiadostí o azyl narazili na právne prekážky. Informovali o tom v sobotu agentúry ANSA a DPA.

Hliadkovacia loď Cassiopea talianskych námorných síl, ktorá kotví v medzinárodných vodách južne od ostrova Lampedusa, vzala na palubu 11 migrantov z Egypta a Bangladéša, uviedli zdroje ANSA. Plavidlo podľa nich čaká na nalodenie ďalších ľudí pred tým, ako ich odvezie do albánskeho prístavu Shengjin.

Malo by ísť o tretiu skupinu migrantov prepravených do Albánska na základe kontroverzného plánu – po dvoch operáciách z októbra a novembra minulého roka.

Vytvorenie dvoch táborov

Talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej sa s Tiranou dohodla na vytvorení dvoch táborov pre migrantov v Albánsku, ktoré nie je členom EÚ, s cieľom umiestniť tam niektorých z nich do rozhodnutia o žiadostiach o azyl.

Talianske súdy vlani zadržiavanie menších skupín migrantov v Albánsku dvakrát zrušili. Poukázali na to, že migranti umiestnení do táborov nepochádzali z bezpečných krajín, do ktorých by ich mohli vrátiť. Prípady postúpili Európskemu súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý by mal vyniesť rozhodnutie vo februári.

Žiadatelia o azyl

V decembri taliansky najvyšší súd rozhodol, že vláda môže zaviesť odlišné predpisy pre žiadateľov o azyl z krajín posúdených ako bezpečné pre návrat. Vláda na takýto zoznam zaradila 19 krajín.

Dohodu s Albánskom kritizovala talianska opozícia, podľa ktorej je príliš nákladná – vyžiada si 800 miliónov eur za päť rokov – a rieši len malý počet z množstva migrantov prichádzajúcich do krajiny každý rok. Európska komisia a lídri viacerých európskych krajín však prejavili záujem o dohodu ako možný model riadenia migrácie mimo územia EÚ.