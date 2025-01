Prioritou Poľska v Rade EÚ je európska bezpečnosť, tvrdí Piotr Samerek

Ilustračné foto

Diplomat verí, že Slovensko nebude prekážkou v poľských aktivitách v prospech Ukrajiny. "Myslím, že doteraz sme nemohli povedať, že by Slovensko bolo prekážkou v podpore Ukrajiny, aj keď diskusia o plyne je tvrdá," povedal Samerek. "Máme iný pohľad na energetiku. Diverzifikovali sme zdroje v reakcii na hrozby. Neteším sa z toho, že sme mali pravdu, ale ukázali sme, že je to možné," vyjadril sa poľský diplomat. "Sme na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom, a preto je naša citlivosť iná, pretože je to naša každodenná skúsenosť. Keď ruské stíhačky roky narúšajú váš vzdušný priestor, tak si uvedomíte, že to nie je vtip," povedal Samerek.

Maďarský veľvyslanec v SR Csaba Balogh na konferencii, na ktorej Poľsku symbolicky odovzdával predsedníctvo, povedal, že pohľady Maďarska a Poľska na obranu nie sú rozdielne. "Nemáme rozdielne pohľady na obranu, chceme posilňovať obranyschopnosť, obe krajiny si myslia, že Rusko je hrozbou pre európsku bezpečnosť. Rozdiely sú v pohľade na taktické kroky v aktuálnej situácii na Ukrajine, smerujúce k ukončeniu vojny," uviedol Balogh. Veľvyslanec dodal, že sa pripájajú k myšlienke nejakej formy európskej armády a podporia všetky kroky poľského predsedníctva smerujúce k posilneniu obranných kapacít EÚ. "Sme tu a sme pripravení podporiť vás vo vašich iniciatívach," povedala generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Iveta Hricová. Poľské predsedníctvo v Rade EÚ sa oficiálne začalo 1. januára a potrvá do konca júna, keď ho Varšava odovzdá Dánsku.