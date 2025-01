Meteorológovia varujú: Zima a mrazy sa môžu poriadne predĺžiť! Môže za to La Niña

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

LONDÝN - Zima sa z meteorologického hľadiska ešte len rozbieha, a preto môže byť to najchladnejšie obdobie ešte len pred nami. Predpokladá sa, že mrazy, ktoré sprevádzajú toto ročné obdobie, by mohli pretrvávať až do jari. Tento vývoj súvisí s klimatickým javom známym ako La Niña, ktorý má aktuálne výrazný vplyv na globálne počasie.