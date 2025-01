V Maďarsku nebudú predčasné voľby ani rekonštrukcia vlády, uviedol šéf úradu vlády Gergely Gulyás

Gergely Gulyás (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

BUDAPEŠŤ - Do parlamentných volieb v roku 2026 nebudú v Maďarsku predčasné voľby ani rekonštrukcia vlády. V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV to vo štvrtok uviedol šéf úradu vlády Gergely Gulyás.

Gulyás dodal, že aj mandát prezidenta Tamása Sulyoka bude naplnený. Otázkou je len to, či Sulyok bude prezidentom päť či desať rokov, keďže hlavu štátu možno raz opätovne zvoliť, poznamenal. K prieskumom verejnej mienky, v ktorých má mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedená europoslancom Péterom Magyarom veľkú popularitu, Gulyás povedal, že situácia pre vládnu stranu Fidesz "nemôže byť lepšia, pretože opozícia je rok a pol pred voľbami v najhlbšej morálnej kríze a líder najsilnejšej strany je hlupák".

Magyar 4. januára vyzval Sulyoka, aby začal rokovania o možnosti predčasných parlamentných volieb. Predseda strany TISZA vo vyhlásení zdôraznil, že hlavnou úlohou prezidenta je vždy zastupovať záujmy maďarského národa. Predseda strany TISZA povedal, že prezident musí zasiahnuť v čase, keď sa podľa neho "každý člen Orbánovej rodiny stáva miliardárom a jeho rodina chce získať letisko, železničné stanice a budovy ministerstiev". Na druhej strane podľa slov Magyara žijú tri milióny Maďarov pod hranicou životného minima a v dôsledku krokov vlády krajina prichádza o finančné prostriedky Európskej únie.

"Chápem, že Tamás Sulyok si myslí, že ho Viktor Orbán najal ako bábku na päť rokov do Sándorovho paláca, ale mám pre neho zlú správu. Prezident sa totiž zodpovedá maďarskému ľudu a nie Viktorovi Orbánovi," podotkol Magyar. Vládne informačné centrum (KTK) v reakcii na Magyarove vyjadrenia vydalo vyhlásenie, v ktorom poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to tvrdili hlasy z opozície. "Na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín má Maďarsko politickú stabilitu. Nasledujúce parlamentné voľby sa budú konať v roku 2026 a všetky reči tvrdiace niečo iné sú len úbohým politickým trikom," píše sa vo vládnom dokumente.