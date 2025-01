Pekarová Adamová o návšteve slovenských poslancov v Moskve: Slúžia kremeľskej propagande

Markéta Pekarová Adamová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Je smutné vidieť slovenských vládnych poslancov ako priamo v Moskve podporujú ruský režim, komentovala cestu delegácie Národnej rady (NR) SR do ruskej metropoly predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Podľa nej tým slúžia ruskej propagande, uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Je smutné vidieť slovenských vládnych poslancov podporujúcich priamo v Moskve ruský režim a slúžiacich kremeľskej propagande. Podobnú cestu, bohužiaľ, absolvoval aj môj predchodca, keď po nelegálnej anexii Krymu rokoval s ľuďmi zo sankčných zoznamov," napísala šéfka snemovne.

Je smutné vidět slovenské vládní poslance podporující přímo v Moskvě ruský režim a sloužící kremelské propagandě. Podobnou cestu bohužel absolvoval i můj předchůdce, když po nelegální anexi Krymu jednal s lidmi ze sankčních seznamů.



Vážím si toho, že jsme v 🇨🇿 jasně otočili… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 13, 2025

Odkazovala na súčasného poslanca opozičného hnutia ANO Radka Vondráčka, ktorý Poslaneckej snemovni predsedal od novembra 2017 do októbra 2021. V októbri 2018 v Moskve rokoval s ľuďmi na sankčných zoznamoch EÚ. Ruské médiá vtedy navyše citovali jeho kritické slová o protiruských sankciách a českých médiách. Čelil preto kritike za servilitu voči Rusku.

Na slovenských poslancov sa valí vlna kritiky

"Vážim si to, že sme v Česku jednoznačne otočili kormidlo na Západ, kam patríme. Udržme to!" dodala Pekarová Adamová. Česká vláda, parlament aj úrad prezidenta v súčasnosti zastávajú rovnaké zahranično-politické smerovanie krajiny, zdôrazňujú členstvo v EÚ či NATO a orientáciu krajiny na Západ. V dobe, keď bol prezidentom Miloš Zeman, sa zahraničná politika Hradu a Úradu vlády odlišovala. Podľa súčasnej koalície to spôsobovalo, že Česko bolo pre zahraničných partnerov nečitateľné.

Slovenská parlamentná delegácia sa v pondelok v Moskve stretla s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom. Podpredseda NR SR Andrej Danko na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril presvedčenie, že táto schôdzka znamená opätovné naštartovanie dialógu medzi parlamentmi oboch krajín. Verí, že podobná návšteva nie je počas tohto volebného obdobia posledná.