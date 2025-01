Maďarsko je v kríze, zúri vojna a premiér Orbán dovolenkuje v Indii, tvrdí Magyar

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Magyar je najsilnejším kritikom Orbána. V pondelok večer v rozhovore pre ATV povedal, že situácia Maďarska si vyžaduje predčasné parlamentné voľby. "V roku 2008, ale aj v roku 2006 žiadal Viktor Orbán predčasné voľby. Ak by sa tak stalo, Maďarsko by sa za vlády premiéra Ferenca Gyurcsánya nerozpadlo," dodal predseda strany TISZA.

Podľa jeho vyjadrenia si 70 percent Maďarov myslí, že vývoj krajiny ide zlým smerom, 60 percent požaduje zmenu vlády a v takejto situácii odcestuje premiér na dovolenku do Indie. Magyar povedal, že čaká odpovede na otázky, koľko stála Orbána táto cesta a prečo ju utajoval. "Ako môže premiér odcestovať na niekoľko týždňov oddychovať do Ázie v čase, keď v krajine platí mimoriadny stav vojnovej núdze, v ktorom kabinet vládne dekrétmi," kritizoval Orbána.

Strana TISZA vo štvrtok (2.1.) vydala vyhlásenie, že predčasné voľby by sa reálne mohli uskutočniť v druhej polovici apríla a na základe rozhodnutia predsedníctva prechádza strana od 6. januára do režimu kampane. TISZA tiež podnikla kroky k urýchleniu výberu kandidátov na poslancov a k finalizácii programu svojej budúcej vlády.

Vládne informačné centrum (KTK) 1. januára vo vyhlásení poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to zaznelo od opozície. Orbán v piatok (3.1.) pricestoval do mesta Koči v juhoindickom štáte Kérala na súkromnú návštevu. S odvolaním sa na správu indického servera manoramaonline.com na to na Facebooku upozornil nezávislý opozičný poslanec Ákos Hadházy.

Na medzinárodné letisko Koči priletel premiér linkovým lietadlom spoločnosti Qatar Airways v piatok okolo 08.30 h. s manželkou Anikó Lévaiovou, dvoma dcérami a päťčlenným štábom. V štáte Kérala má navštíviť viacero miest a z Indie sa má vrátiť 16. januára.