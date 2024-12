Šéf WHO zažil útok na letisko v Jemene: Kritizuje poškodenie civilnej infraštruktúry

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Zdroj: SITA/WHO/Christopher Black via AP)

NEW YORK - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok uviedol, že spolu so svojím tímom sa chystal nastúpiť do lietadla v jemenskej metropole Saná, ktorú ovládajú povstaleckí húsíovia, keď sa letisko stalo cieľom náletu.