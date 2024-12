Joe Biden podpísal návrh zákona na odvrátenie shutdownu

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Zákonodarcovia po legislatívnych sporoch na poslednú chvíľu pod tlakom nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa nakoniec schválili zákon o financovaní, čím sa vyhli rozsiahlemu zastaveniu vládnych služieb tesne pred vianočnými sviatkami.

archívne video

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Legislatíva predĺži financovanie vlády do 14. marca, poskytne 100 miliárd dolárov štátom postihnutým katastrofami a 10 miliárd dolárov poľnohospodárom. Nepodarilo sa však do nej dostať požiadavku novozvoleného republikánskeho prezidenta Trumpa na zvýšenie dlhového stropu. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson napriek tomu legislatívu označil za úspech a povedal, že spokojný je s ňou aj samotný Trump.

Ak by k shutdownu skutočne došlo, znamenalo by to dočasné prepustenie státisícov štátnych zamestnancov, zmrazenie viacerých sociálnych dávok či dokonca zatvorenie niektorých centier dennej starostlivosti. Zatvorené by boli napríklad tiež mnohé verejné parky, či národné pamiatky, čo by bolo obzvlášť nepríjemné pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami, keď sa tam očakávajú milióny návštevníkov.