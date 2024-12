MIMORIADNY ONLINE Ďalšia podpora! Medzinárodný menový fond vyplatí Ukrajine miliardy dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) dokončila šiestu revíziu úverového programu pre Ukrajinu, čo umožňuje vyplatenie ďalších zhruba 1,1 miliardy dolárov. MMF o tom informoval v dnešnej tlačovej správe. Zároveň zlepšil odhad tohtoročného rastu ukrajinskej ekonomiky na štyri percentá. V októbrovom globálnom ekonomickom výhľade tohtoročný hospodársky rast na Ukrajine odhadoval na tri percentá.